Medicul-şef al FIFA: "Poate va fi nevoie de moartea unui jucător pentru ca lumea fotbalului să deschidă ochii"

"În lunga mea carieră, am constatat întotdeauna căsătoria dificilă între medicină şi economie... iar de multe ori economia a avut câştig de cauză în faţa sănătăţii", a explicat medicul din oraşul Bruges, în vârstă de 74 de ani.



"În viaţa mea, a trebuit să formulez numeroase recomandări referitoare la impactul pe care îl au altitudinea, decalajul orar, căldura excesivă sau poluarea asupra practicării sportului. În cazul Covid-19, nu mai este vorba de medicină, ci de viaţă sau de moarte... şi am sperat că sănătatea va însemna mai mult decât banii. Trebuie însă să constat că nu este cazul...", a declarat D'Hooghe.



Fiecare federaţie naţională a luat măsurile sale, ţinând cont de presiunea UEFA şi a drepturilor TV.



"Încă din prima zi, am spus că Liga profesionistă belgiană a luat o decizie înţeleaptă încheind totul. Recomand prudenţa şi evident că sunt dezamăgit să văd că unii reîncep deja. Poate sunt însă singurul care gândeşte aşa. Sper că mi se vor alătura şi alţii săptămânile viitoare şi că raţiunea va câştiga.