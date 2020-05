FOTO Și totuși au avut spectatori - Ce au făcut organizatorii celor de la FC Koln

​FC Koln și Mainz au deschis ziua de fotbal din Bundesliga, într-o partidă încheiată la egalitate, scor 2-2. Organizatorii gazdă au reușit cumva să umple arena, astfel încât jucătorii să nu se mai simtă atât de singuri pe teren.



Gazdele de la Koln au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Uth ‘6 (penalti) şi Kainz ’53, în timp ce pentru Mainz au înscris Awoniyi ’61 şi Malong ’72.





Bundesliga a revenit, dar spectatorii nu se știe când vor putea să ia din nou loc în tribune.



Astfel, oficialii celor de la FC Koln au îmbrăcat scaunele arenei cu echipamentul clubului din ultimele sezoane. De asemenea, în incintă au luat loc diverse jucării de pluș sau piticii din pădure.



Sursa foto: B/R Football, FC Koln conturile de Twitter

FC Koln made a tifo out of shirts ahead of their return game vs. Mainz \uD83D\uDE4C pic.twitter.com/991aQxGndB