Fotbalul a revenit timid, Bundesliga fiind primul campionat important care și-a redeschis porțile. Meciul dintre Dortmund și Schalke a oferit imagini unice: celebra bancă de rezerve s-a schimbat în perioada pandemiei de coronavirus.



Astfel, jucătorii care sunt rezerve stau cu masca pe față și la o distanță de cel puțin 1,5 metri între ei. În plus, aceștia au fost poziționați în spatele panourilor publicitare și nu în locul obișnuit - pe banca de rezerve (pentru a avea mai mult spațiu și pentru a putea respecta regulile).



Extra leg room on the sidelines at Signal Iduna Park...#BundesligaIsBack pic.twitter.com/JCmBs9pqSC