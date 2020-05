Fostul arbitru FIFA Dan Lăzărescu a murit la 49 de ani

Dan Lăzărescu, fost arbitru FIFA, a murit luni la doar 49 de ani, informează frf.ro. El a fost în ultimii ani consilier pe probleme de arbitraj la Telekom Sport.





Lăzărescu a fost arbitru asistent cu ecuson FIFA și vicepreședinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor din România.







Acesta a fost găsit fără suflare luni, 11 mai, în locuința sa (conform Mondo News, Lăzărescu ar fi suferit un stop cardio respirator și a fost găsit fără suflare de un apropiat în baia casei sale).





În cariera lui, Dan Lăzărescu a bifat 92 de partide în Liga 1 și 96 în Liga 2. S-a retras din arbitraj în 2004, la 35 de ani, din cauza unor probleme de sănătate.





Ce spunea Lăzărescu despre problemele de sănătate







"În timpul carierei am avut două operații la coloană. Anul trecut am făcut-o pe a treia. A fost foarte grav. S-a declanșat rapid. Doctorul mi-a spus că nu a văzut o asemenea hernie de disc. Anul trecut am ridicat ceva greu și s-a declanșat o pareză pe piciorul drept.







Am rămas cu o semipareză. M-am mișcat foarte repede, în trei zile m-am operat. Recuperarea a fost foarte grea, 6 luni am mers cu două cârje și încă 3 luni cu o cârjă. A fost foarte grav. Dacă mai întârziam o zi cu operația, riscam să rămân paralizat de la brâu în jos" - Dan Lăzărescu, la GSP Live.





Ce spun Cornel Dinu, fost coleg de platou cu Lăzărescu la emisiunile de analiză







"A fost un coleg deosebit. Am lucrat la TVR, la Minutul 91, apoi la Telekom. Provenea dintr-o familie sportivă. Arbitru onest, de ridicat nivel, un specialist obiectiv. Din păcate, era bolnav de mai multă vreme. Slăbise rău... Dumnezeu să-l odihnească în pace!" - Cornel Dinu.