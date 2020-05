Coronavirus: ​Paulo Dybala s-a vindecat după peste o lună şi jumătate de la infectare

View this post on Instagram

Mi imagen lo dice todo, finalmente curado de Covid-19 \uD83D\uDE06\uD83D\uDCAA\uD83C\uDFFD♥️. My face says it all, i’m finaly cured from Covid-19 \uD83D\uDCAA\uD83C\uDFFD♥️\uD83D\uDE06La mia faccia dice tutto: finalmente guarito dal Covid-19!