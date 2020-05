Trei antrenori români în top 100 din istorie: Mircea Lucescu, peste Antonio Conte sau Roberto Mancini

​Cunoscuta revistă Four Four Two a întocmit un top al celor mai buni 100 antrenori din istoria fotbalului, iar trei tehnicieni români și-au făcut loc în ierarhie: Ștefan Kovacs, Emeric Ienei și Mircea Lucescu.





Primul dintre antrenorii români din clasament este Ștefan Kovacs, pe locul 62. A impresionat la Ajax, formație cu care a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1972 și 1973.







Ștefan Kovacs (1920-1995) a antrenat de-a lungul carierei echipele U Cluj, naționala României din postura de secund, Ajax, Franța, România, Panathinaikos și AS Monaco.







Pe locul 63 îl găsim pe Emeric Ienei. În vârstă de 83 de ani, antrenorul a câștigat alături de Steaua în 1986 Cupa Campionilor Europeni. Se află în ierarhie în fața unor tehnicieni precum Joachim Low sau Didier Deschamps.



A trecut de-a lungul carierei pe la echipe precum Steaua, FC Bihor, Chindia, naționala României, Ungaria, Videoton, Panionios Atena, U Craiova.







Mircea Lucescu (74 de ani) este ultimul antrenor român care și-a făcut loc în TOP 100 mondial, el aflându-se pe locul 87. A devansat nume importante precum Antonio Conte sau Roberto Mancini.







A trecut de-a lungul carierei la echipele Corvinul, România, Dinamo, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid, Inter, Galatasaray, Besiktas, Sahtior, Zenit și Turcia.







Iată cum arată TOP 10 al celor mai buni antrenori:







1 Alex Ferguson

2 Rinus Michels

3 Johan Cruyff

4 Bill Shankly

5 Pep Guardiola

6 Arrigo Sacchi

7 Matt Busby

8 Helenio Herrera

9 Ernst Happel

10 Valeriy Lobanovski