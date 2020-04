Ianis Hagi pentru Daily Mail despre presiunea numelui și ce face diferența în sportul de performanță

Ianis Hagi a declarat, într-un interviu acordat Daily Mail, că s-a născut cu presiunea de a fi băiatul lui Gheorghe Hagi şi că întotdeauna a fost comparat cu tatăl lui.

S-a născut cu presiunea de a fi băiatul lui Hagi

"Pot spune că, din prima zi, m-am născut cu presiune. Oriunde am mers, orice am făcut în viaţa mea, am fost întotdeauna comparat cu tatăl meu. Şi presiunea a fost acolo. Fie că voiam sau nu, trebuia să mă obişnuiesc. Dar în avantajul meu este că am învăţat cu adevărat cum să fac faţă acestei presiuni.





Nu numai asta, am învăţat, de asemenea, cum să creez un avantaj prin această presiune. Nu pot fi altfel decât mândru că port acest nume de familie. Presiunea care vine cu ea îmi oferă adrenalina şi ambiţia de care am nevoie pentru a merge înainte în fiecare zi" - Ianis Hagi.



Ce l-a învățat mereu tatăl: Ambiția face diferența

"Unul dintre lucrurile pe care mi le-a spus întotdeauna tatăl meu este că ambiţia face diferenţa. Nu contează cât talent ai, nu contează cât de bună este etica muncii tale. Trebuie să ai acea ambiţie de a fi întotdeauna cel mai bun şi să-ţi depăşeşti tipul de lângă tine. Chiar dacă este prietenul tău, chiar dacă este fratele tău. Când te afli într-o competiţie, trebuie să-l depăşeşti.





Cred că am primit această ambiţie de la tatăl meu şi îmi va rămâne mereu în minte. Lucrez mereu, gândesc mereu să fiu cel mai bun. Acesta a fost obiectivul meu încă din prima zi. Ambiţia mea este întotdeauna să mă antrenez mai mult decât ceilalţi, mai mult decât oricine. Chiar dacă am talent - toată lumea îmi spune că sunt un jucător talentat - nu ai nevoie de talent pentru a munci" - Ianis Hagi.

Cum își petrece timpul în izolare

Ianis le-a povestit jurnaliştilor englezi cum îşi petrece timpul în timpul restricţiilor impuse de pandemia de coronavirus:







"Lucrurile în România sunt destul de complicate. Nici măcar nu poţi părăsi locuinţa fără o declaraţie în care precizezi că mergi la supermarket, de exemplu. Există poliţie peste tot pe străzi, care te opreşte să verifice unde mergi. Dar sunt norocos prin faptul că am un văr la trei sau patru case distanţă. Deci putem face lucruri împreună.







Familiile noastre sunt foarte apropiate, aşa că nu suntem singuri. Putem comunica. Şi este frumos să fii în acelaşi oraş cu familia. Ultima dată când am fost într-un singur loc pentru atât timp a fost poate acum opt sau nouă ani. Am o bicicletă, dar am şi o stradă chiar lângă casa mea, care are o lungime de aproximativ 800 de metri, aşa că pot face alergări. Am şi nişte gantere şi alte greutăţi, aşa că asta e sala mea de gimnastică" - Ianis Hagi.







Hagi spune că şi-a dat seama că tatăl său, Gheorghe, a fost un mare fotbalist când avea şase sau şapte ani.

Când a fost cucerit de valoarea tatălui

"Nu pot spune o dată exactă, dar când aveam vreo şase-şapte ani şi tata mă ducea la echipa pe care începuse să o antreneze, mi-am dat seama că el era diferit. Mi-am dat seama că a făcut ceva pentru sport. Pe măsură ce am crescut, am văzut mai multe videoclipuri. Am înţeles că era unul dintre cei mari. Am fost întotdeauna bun la fotbal?







Cred că da, modest fiind. Dar vă pot garanta că, oriunde am mers, a trebuit să dovedesc. Îmi amintesc chiar prima mea zi la şcoală.







Când am intrat în şcoală, am zis aşa: <Omule, trebuie să câştig tot ce este posibil aici>. M-am născut cu această mentalitate. La fiecare loc de joacă, fiecare joc pe care l-am jucat, trebuia doar să câştig. Aşa că am crescut odată cu asta. Încă este în mine acum. Încerc să-o folosesc în fiecare zi.







Trebuie să-i mulţumesc surorii mele, care este cu doi ani mai mare decât mine, pentru că mi-a oferit cea mai mare provocare. I-a convins pe băieţii din clasa ei să mă lase să joc cu ei. După prima dată, mi s-a permis întotdeauna să joc cu ei. Orice s-ar întâmpla, vreau să fiu sănătos. Ori de câte ori mă întreabă cineva despre viitorul meu, aceasta este singura mea dorinţă", a spus Hagi jr.

E fericit la Glasgow Rangers

Internaţionalul român spune că se simte fericit pe Ibrox Park, dar nu ştie dacă va continua la Glasgow Rangers.





"Mă simt foarte bine la Rangers. Fericit. Este foarte important ca un jucător de fotbal să fie fericit - şi pot vedea că am fost fericit acolo. Evoluţia pe Ibrox oferă unui jucător momente unice. Toţi au putut vedea că sunt fericit pe teren.







Şi, evident, fotbalul meu devenea din ce în ce mai bun în fiecare zi. Şi viaţa în Glasgow a fost bună. Singurul lucru pe care îl pot spune chiar acum este că sunt foarte fericit la Rangers. Sunt foarte fericit de ceea ce s-a întâmplat în două luni în Scoţia. Nu pot spune nimic despre viitor acum. Singurul lucru la care mă gândesc este să fiu sută la sută în formă şi gata dacă începe sezonul din nou.







Acesta este singura mea preocupare. Gândul meu este să mă menţin în formă şi să lucrez la unele puncte slabe pe care le am. Am impresarii mei, cei de la AC Talent, care muncesc foarte mult pentru mine. Am încredere în ei. Deci, viitorul meu este pe mâini bune datorită agenţilor mei. Dar, cu siguranţă, cred că toată lumea din fotbal caută fericirea. Când un jucător este mulţumit, poate da sută la sută. Nu numai eu, cred că fiecare fotbalist de pe această planetă caută locul în care să fie fericit", a precizat el.



Hagi jr. a fost împrumutat în iarnă de Glasgow Rangers de la clubul belgian Genk, cu posibilitatea de a-l achiziţiona definitiv la finalul acestui sezon.



Fiul lui Gheorghe Hagi a jucat 12 meciuri în toate competiţiile şi a avut evoluţii apreciate cu Rangers mai ales în Liga Europa, informează News.ro.