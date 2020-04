Motivul pentru care Gică Hagi nu îi mai răspunde la telefon lui Florin Răducioiu

Au făcut meciuri memorabile la echipa națională, iar relația lor de prietenie are acum de suferit. Florin Răducioiu a precizat că Gică Hagi nu îi mai răspunde la telefon, fostul atacant al Milanului fiind de părere că antrenorul Viitorului este supărat pe el.

Colegi mulți ani la echipa națională și buni prieteni, Răducioiu și Hagi trec printr-un moment mai dificil al relației lor.



Fostul atacant al Milanului a spus că l-a sunat pe Hagi de Paște, i-a lăsat și un mesaj vocal, dar fostul decar al naționalei nu i-a răspuns.



Ianis, motivul supărării

"E o problemă deja, pentru că eu l-am sunat pe Gică Hagi de Paşte şi nu mi-a răspuns. După care i-am lăsat un mesaj vocal, pe care l-a ascultat şi nu mi-a răspuns. Asta mă face să cred că e un pic supărat pe mine. Eu abia aştept să îl revăd şi să vorbim despre fotbal şi să clarificăm această mică polemică care s-a ivit acum. Pentru mine rămâne prietenul meu extraordinar.

Sunt fanul numărul 1 al lui Ianis, îl respect pe acest puşti, am un mic merit pentru că l-am avut şi eu ca jucător şi am avut de-a face cu el, am ştiut ce fel de copil este, este foarte umil, foarte modest. Are această carenţă s-o numim fizică. Sunt nişte afirmaţii pe care eu le-am făcut, au fost făcute în numele cunoaşterii, al realităţii de pe teren. Ceea ce am văzut eu în aceste luni" -