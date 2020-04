Cariera de antrenor, întreruptă momentan pentru Mircea Lucescu - Ce ofertă spune că a refuzat

Mircea Lucescu a discutat despre perioada fără sport pe care o traversează omenirea din cauza pandemiei de coronavirus, tehnicianul român precizând de asemenea că și-a întrerupt momentan cariera de antrenor.





“Vom vedea ce se va întâmpla din luna iulie. Am fost obligat în perioada aceasta să întrerup. Am refuzat să mă duc la Beşiktaş, un post, aşa, de director. Nu mai ştiu… Vom mai vedea”, a spus Lucescu pentru Digisport.



El crede că jucătorii vor avea nevoie de cel puţin două săptămâni ca să poată reintra în ritmul de campionat şi că oamenii au nevoie de sport. “Oamenii au nevoie de sport, de competiţii, pentru că ei se angajează sentimental”.



Mircea Lucescu a menţionat că îl afectează faptul că Italia a fost lovită dur de coronavirus, adăugând că are foarte mulţi prieteni în această ţară, susține News.ro.