​Clubul Guangzhou Evergrande a început, joi, construcţia unui nou stadion, arenă care va avea o capacitate de 100.000 de locuri şi design de floare de lotus.

Potrivit channelnewsasia.com, noul stadion va costa 12 miliarde de yuani (aproximativ 1,7 miliarde de dolari).



Se estimează că lucrările de construcţie se vor încheia până la finalul anului 2022.



La partidele echipei antrenate de Fabio Cannavaro asistă în medie 50.000 de spectatori, transmite News.ro.



