Cotidianul AS notează că jucătorul are contract până în 2021 şi şi-ar dori o prelungire pentru încă două sezoane.



Însă, având în vedere că în 2021 va avea 35 de ani, Real Madrid i-ar putea oferi doar o prelungire pentru un sezon.



AS subliniază că Real Madrid nu ar vrea totuşi să rişte ca jucătorul său emblematic să meargă la altă echipă înainte de Campionatul European din 2021, astfel că părţile ar putea ajunge la o înţelegere pentru două sezoane, transmite News.ro.