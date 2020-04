Demisii la nivel înalt la FC Barcelona în perioada Covid-19

Şase responsabili ai clubului FC Barcelona, între care vicepreşedinţii Emili Rousaud şi Enrique Tombas, şi-au prezentat demisiile în scris preşedintelui clubului catalan, Josep Maria Bartomeu, conform unei informaţii publicate de cotidianul La Vanguardia şi confirmată de agenţia EFE.

Aceste demisii au survenit în contextul în care preşedintele clubului, afectat în acest sezon de mai multe scandaluri extra-sportive, a anunţat miercuri că remaniază conducerea clubului întrucât nu are ''încredere în anumiţi conducători", între care vicepreşedintele clubului şi una din ţintele lui Bartomeu, Emili Rousaud, precum şi Enrique Tombas, Sílvio Elias şi Josep Pont.Surpriza s-a produs în momentul în care acestor două nume li s-au alăturat alte două: Maria Teixidor şi Jordi Calsamiglia. Toţi aceştia au depus o scrisoare de demisie la un notar şi au comunicat decizia lor preşedintelui clubului catalan.Conform statutului, Bartomeu îşi poate continua mandatul, care expiră în iunie 2021, dar aceste demisii îl pun în dificultate, întrucât este afectată coeziunea echipei.De când a câştigat în iulie 2015 alegerile prezidenţiale la Barcelona, schimbările în consiliul de administraţie au fost constante. Dintr-un total de 21 de membri, 11 au demisionat din diferite motive."Bartomeu m-a contactat şi mi-a spus că vrea să remanieze Junta (conducerea), întrucât nu are încredere în anumiţi conducători, în special în mine", a declarat, pentru postul de radio Cadena Ser, Emili Rousaud."El mi-a spus că au fost anumite comentarii şi remarci care au deranjat jucătorii, iar eu am pus în discuţie munca executivului", a adăugat vicepreşedintele clubului "blaugrana".O referinţă în acest sens a fost exprimată şi de jucători, în frunte cu Lionel Messi, care consideră că imaginea jucătorilor a fost degradată după ce clubul a lăsat să se înţeleagă faptul că ar fi reticenţi faţă de scăderea salariilor lor pentru a ajuta "Barca" să surmonteze această criză sanitară generată de coronavirus."Ne miră acest lucru, venit din interiorul clubului, pentru că sunt unii care vor să ne bage în mijlocul criticilor şi să pună presiune pe ceva ce noi, noi am fost de acord să facem", a pledat căpitanul Lionel Messi într-un comunicat publicat pe reţelele de socializare, împărtăşit apoi de restul echipei.Acest comunicat a fost interpretat de conducere ca un semn de nemulţumire în vestiar.În februarie, conducerea "Barcei" a fost zguduită de un scandal de calomnii pe reţelele de socializare, după dezvăluirile unor contracte încheiate între clubul catalan şi compania I3 Ventures.Cadena Ser precizase că Barcelona a fracţionat plata unei facturi de un milion de euro în mai multe tranşe, pentru a evita să treacă prin votul aprobării suporterilor-acţionari, informează Agerpres