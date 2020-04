Mama antrenorului Pep Guardiola a murit din cauza Covid-19

Manchester City a anunțat, luni, moartea mamei antrenorului Pep Guardiola din cauza coronavirusului.

Mama lui Pep Guardiola, Dolors Sala Carrio, în vârstă de 82 de ani, a murit după ce a fost infectată cu COVID-19.



Dolors a fost asistent de vânzări, în timp ce Valenti, tatăl lui Guardiola, a fost zidar. Cei doi au avut patru copii, iar Pep este cel de-al treilea (două fete și doi băieți).

Locuia în Santpedor, un sat liniștit din centrul Cataloniei, locul unde de altfel Pep a și crescut.



Până în acest moment nu se știe dacă mama antrenorului catalan suferea sau nu și de alte probleme de sănătate.



În urmă cu doar două săptămâni, Guardiola a donat un milion de euro Fundației Angel Soler Daniel pentru colectarea de materiale medicale necesare în lupta contra pandemiei de coronavirus.





Spania este una dintre țările cele mai afectate de pandemia de coronavirus. Au fost depistate pozitiv mai mult de 135.000 de persoane, în timp ce peste 13.000 și-au pierdut viața din cauza Covid-19.



Pep Guardiola, împreună cu mama sa:



Sursa foto: captură The Sun

Postarea celor de la Manchester City care confirmă decesul mamei antrenorului celor de la City:



The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .