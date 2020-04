Sport News: Echipele europene de fotbal primesc de la UEFA lămuriri, dar și o amenințare răspicată

Liderii fotbalului european au scris echipelor și ligilor să planifice o revenire în acțiune în iulie și august, prevenindu-le că vor exista consecințe dacă ligile vor anula unilateral sezoanele: vor risca să rămână fără reprezentante în Liga Campionilorși Liga Europa.





O scrisoare dezvăluită de The Times cuprinde detalii cu pivire la pașii de urmat pentru a combate efectele înghețării sezoanelor de fotbal pe durata epidemiei cu coronavirus. Ele aduc o doză de mult-dorită claritate și coordonare pentru o industrie chinuită de prima oprire de după al doilea război mondial.Scrisoarea, semnată de UEFA și de două puternice grupuri de lobby reprezentând interesele ligilor și cluburile de top, precizează că trebuie făcute toate eforturile pentru a termina sezoanele înghețate. Competițiile care nu epuizează toate opțiunile pentru a se finaliza sunt prevenite despre probabilele consecințe.„Orice decizie de a abandona competițiile interne este în acest moment prematură și nejustificată. Întrucât participarea echipelor la competițiile organizate de UEFA este determinată de rezultatele sportive dobândite la finalul unei competiții interne complete, o încheiere prematură ar provoca îndoieli privind îndeplinirea unei asemenea condiții”, spune un paragraf din scrisoarea apărută marți seara și trimisă tuturor celor 55 de federații naționale de fotbal afiliate la UEFA și membrilor Asociației Europene a Cluburilor și organizației Europa League.Scrisoarea a venit la câteva ore după ce liga belgiană a anunțat că a decis, sub rezerva aprobării de către consiliu, să-și anuleze competițiile. Federația națională olandeză părea hotărâtă la începutul săptămânii să-și fixeze o dată proprie pentru închiderea calendarului intern – 3 august.Vineri, președintele UEFA Aleksander Ceferin și-a exprimat frustrarea formulând fără ambiguități consecințele pentru cei care renunță la campionatele interne. „Solidaritatea nu este o stradă cu sens unic”, a spus el pentru televiziunea publică germană ZDF. „Belgienii și alții care s-ar putea gândi la asta își riscă participarea la competițiile europene în sezonul următor”.Ceferin a adăugat că ligile trebuie încheiate până la sfârșitul lui august și nu pot fi întinse până în septembrie sau octombrie. UEFA anunțase pe 17 martie că și-a amânat Campionatul European cvadrienal pentru a face loc de revenire la meciurile din ligi. ( The New York Times