Alexandru Chipciu (CFR Cluj): "În România, jucătorii nu-şi permit să renunţe la o lună de salariu"

CFR Cluj urmează să discute zilele următoare despre reducerea salariilor jucătorilor şi antrenorilor, în timpul epidemiei. Alex Chipciu a declarat, pentru Digi Sport, că în România jucătorilor le va fi greu să trăiască fără să îşi primească salariile, scrie Mediafax.







Campioana României, CFR Cluj, nu s-a atins încă de salariile jucătorilor şi antrenorilor. Alexandru Chipciu, care a venit în această iarnă în România de la gruparea din Belgia Anderlecht, a dezvăluit că oficialii clubului din Gruia urmează să îi anunţe în privinţa măsurilor pe care le vor lua în timpul epidemiei de coronavirus.



„Ieri am primit pe grup un mesaj că vom vedea exact care este situaţia şi că vor fi discuţii în câteva zile. La noi nu au vrut să taie salariile ca la majoritatea, au preferat să aştepte să vadă ce va fi. Senzaţia mea este că mulţi în România abia au aşteptat coronavirusul ăsta ca să înceapă tăierile!", a spus Alexandru Chipciu.



Mijlocaşul în vârstă de 30 de ani a mai spus că în România jucătorii vor avea de suferit dacă reducerea salariilor se va prelungi pe mai multe luni.



„Şi eu am renunţat la o sumă de bani când am revenit în România, acum iar trebuie să renunţ.E greu, aş fi de acord pe o perioadă de 1-2 luni, dar nu mai mult, nu tot anul! Şi pentru cluburi e greu dacă nu mai au încasări. Şi la Anderlecht au renunţat jucătorii la ce trebuiau să primească pe luna aprilie. În România e mai greu pentru că nu-şi permit jucătorii să renunţe la o lună de salariu. Pentru Messi şi Cristiano Ronaldo e simplu să renunţe şi la 10 milioane de euro", a adăugat acesta.