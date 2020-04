Coronavirus: Cum arată o zi de izolare la Modena, una dintre zonele cele mai afectate din Italia

​Vlad Chiricheş, fotbalistul echipei Sassuolo, este blocat de 22 de zile în locuinţa din Modena, după ce pandemia de Covid-19 a oprit fotbalul și a adus multă suferință în Italia.





Chiricheş locuieşte la 20 de kilometri de oraşul clubului pe care îl reprezintă. Ambele localităţi fac parte din provincia Modena, una din cele mai afectate de pandemie în Italia.







Internaționalul român a precizat pentru frf.ro cum arată o zi de izolare din viața sa:





“Poate nu e spectaculoasă, dar acesta e adevărul, acestea sunt activităţile. Nu îmi e deloc uşor, sunt blocat aici, ieri s-au împlinit fix 3 săptămâni, sunt 22 de zile consecutive în casă… Iar soţia şi cei doi copii sunt în România, la fel părinţii mei…”



ORA 09:00 – Micul dejun



Ouă fierte, avocado, măsline verzi şi puţină brânză, specialitate italiană. O cafea şi un suc de fructe.



Nu pregătesc prea multe dimineaţa, pentru că trebuie să fiu chiar mai atent decât în mod normal la condiţia fizică în aceste zile.



Dar şi pentru că la prânz îmi e tare poftă de ceva românesc, abia acolo îmi voi da toată silinţa în bucătărie



ORA 11:00 – Exerciţii fizice



Am mai multe seturi de exerciţii pe care le alternez. Le recomand tuturor celor care practică fotbalul, atât sportivi profesionişti, cât şi copiilor care încep acum acest drum în fotbal. E o perioadă cu provocări pentru sportivi, trebuie să compensăm lipsa efortului din antrenamente şi din competiţie. În plus, exerciţiile fizice îţi dau nu doar un tonus fizic bun, ci şi o stare pozitivă.



ORA 13:00 – Chef Vlad



Am pus tot, cum am învăţat! Rădăcinoase, morcov, sare şi… acum încerc! Hai că se apropie de gustul de-acasă!



E ciorbă de fasole cu afumătură, cu ingrediente din Italia dar cu suflet românesc totdeauna!



Aş promite că le pregătesc şi colegilor de la naţională, la Mogoşoaia, cu ocazia primei reuniri, dar ştiu că nu e tocmai ce trebuie pentru meniul nostru în competiţie



ORA 14:00 – Prânzul românesc



Întrerupem reportajul, pentru că la masă nu se vorbeşte.



Mi-am pus într-o ulcică de acasă, la care ţin foarte mult.



Poftă bună!



ORA 15:00 – Lectură



Pentru că e şi puţin soare, mă relaxez în curte cu o carte interesantă.



Citesc “Secretele minţii de milionar” de T. Harv Eker, o lectură din categoria dezvoltare personală – cărţi motivaţionale.



Te ajută mai mult să scapi de prejudecăţile în afaceri şi în viaţă, să îţi construieşti un parcurs de succes.



Nu e vorba despre bani neapărat, ci despre opţiunile pe care le ai şi nu îţi dai seama că le ai!



ORA 16:00 – Exerciţii fizice, din nou



Trebuie să ne întoarcem la meseria noastră. Mai fac o serie de exerciţii, în completarea primelor. Terasa casei a devenit practic terenul meu de încălzire şi antrenament.



ORA 20:00 – Seara



La finalul zilei mănânc doar o gustare, nu prea mai e loc de ceva spectaculos, nu uitaţi condiţia fizică! Stau foarte puţin la televizor, mai urmăresc pe net anunţurile legate de evoluţia pandemiei în România, declaraţiile autorităţilor, măsurile care se iau.



Dar cel mai mult, în perioada asta a zilei, stau pe telefon cu familia… Îmi e atât de dor de ei… Şi de voi, suporterii noştri! Îmi e dor să joc pentru România!”, a conchis Chiricheș.



Vlad Chiricheş i-a îndemnat pe români să stea cât mai mult în case şi să aibă grijă de cei dragi.



În Italia s-au înregistrat până cum peste 110.000 de cazuri de infectare cu coronavirus şi peste 13.000 de decese cauzate de Covid-19, susține News.ro.