Martin Tudor, fostul portar al Stelei, a murit la doar 43 de ani din cauza unui infarct

Doliu în fotbalul românesc

Veste tristă pentru fotbalul românesc: Martin Tudor, fost portar al celor de la Steaua București, a murit la doar 43 de ani din cauza unui infarct, conform gsp.ro. A cucerit alături de roș-albaștri două titluri de campion al României (2001 și 2005) și o Supercupă (2001).





Suferise un preinfarct în 2019





Conform gsp, Tudor suferise un preinfarct în 2019, în momentul în care se afla în cantonament în Turcia cu Concordia Chiajna. A fost transportat la spital și lăsat să plece după o zi.





De-a lungul carierei, Tudor a evoluat la formațiile Jiul Petroșani, Olimpia Satu Mare, Steaua, CFR Cluj și U Cluj (a adunat 184 de prezențe în Liga 1).





S-a retras din activitate în anul 2010, iar apoi a îmbrățișat postul de antrenor cu portarii la echipele FCSB, U Craiova, Al Ittihad, Daco-Getica, CSM Reșița, FC Voluntari, Sportul Snagov, CSU Craiova și naționala României.







Martin Tudor:







Data nașterii: 10 iunie 1976, Avrig

Data decesului: 30 martie 2020, Reșița







A jucat la echipele:





Jiul Petroșani: 1996-1997

Olimpia Satu Mare: 1997-1999

Steaua București: 1999-2005

CFR Cluj: 2005-2007

U Cluj: 2007-2008







Unde a activat pe postul de antrenor de portari:





Steaua București: 2008-2010

U Craiova 2010-2011

Naționala României: 2011

Ittihad: 2015-2017

Juventus București: 2017

Școlar Reșița: 2017-2918

Sportul Snagov: 2019.





Reacții ale foștilor coechipieri de la Steaua







"Sunt șocat, tremur tot de când am aflat vestea, în urmă cu câteva minute. Ieri a fost ziua mea și chiar am vorbit cu el la telefon, mi-a urat la mulți ani și părea foarte ok.







Într-adevăr a mai avut o problemă, nu s-a simțit bine. A făcut un preinfarct (n.r. în Turcia, în 2019), a stat internat o zi la spital, i-au făcut investigații și îmi închipuiam că nimic nu era grav, din moment ce i-au dat drumul. Știu că s-a speriat foarte tare. Nu am cuvinte să spun ce simt acum. Dumnezeu să-l odihnească" - Laurențiu Diniță pentru gsp.ro.





"Nu-mi vine să cred! Este o veste... Stau pe telefoane și eu. Era la Reșița cu treaba. Nu știu nici eu foarte multe detalii. E o tragedie! Îmi pare atât de rău. Nici nu stiu ce să mai zic" - Daniel Oprița.





Adrian Neaga, citat de

"Sunt șocat! Nu pot să vorbesc de Tudorică... Nu-mi vine să cred! Înțelegeți-mă, va rog!" -, citat de gsp.ro





"Totul s-a întâmplat acum două ore (n.r. în jurul orei 10:00). Era acasă, la Reșița! Ambulanța a ajuns foarte repede la el, dar din păcate nu s-a mai putut face nimic.





Dorinel Munteanu pentru

S-au făcut toate manevrele de resuscitare, dar s-a întâmplat o tragedie. Nu l-au mai putut salva. A murit, săracul... Acum, trupul lui e la spital pentru autopsie. Dumnezeu să-l ierte" -pentru gsp.ro





"Nu-mi vine să cred... Cum să moară Marin Tudor? Doamne, Dumnezeule! Ce veste proastă... Nu se poate. Nu se poate! Nu-mi vine să cred așa ceva. Dumnezeu să-l ierte. N-am cuvinte" - Dani Coman, fost adversar al lui Martin Tudor.





Postarea FCSB:











Postarea celor de la CSU Craiova: