Opțiunile UEFA pentru reluarea sezonului - Ceferin: "Dacă nu vom reuşi, sezonul este probabil pierdut"

"Nimeni nu ştie când se va încheia pandemia. Noi avem un plan A, B sau C: noi suntem în contact cu ligile, cluburile, avem un grup de lucru. Va trebui să aşteptăm ca toate celelalte sectoare",Întrebat despre posibilele opţiuni pentru reluarea sezonului, Ceferin a răspuns: ", care va începe un pic mai târziu. Dar neştiind când se va încheia pandemia, noi nu putem să avem un plan definitiv", a mai spus Ceferin.ca urmare a crizei, Ceferin a subliniat că "nu există loc pentru egoism în această situaţie, asigurând că numeroşi jucători sunt de acord"."Criza loveşte şi cluburile şi nimic nu va mai fi ca înainte după acest an teribil", a adăugat preşedintele UEFA, care nu a exclus posibile modificări ale regulamentului fairplay-ului financiar, care interzice unui club angajat într-o competiţie europeană să cheltuiască mai mult decât câştigă.În cursul acestui interviu, slovenul, aflat la conducerea UEFA din septembrie 2016, a făcut şi unîn aceste vremuri de criză din cauza coronavirusului: ". Europa este dominată de un exces de reguli, divizată, iar din acest motiv este mai slabă. Nu există solidaritate şi este trist".EURO 2020 se va desfăşura între 11 iunie şi 11 iulie 2021, din cauza pandemiei de coronavirus, în urma deciziei UEFA.UEFA a indicat că turneul cu participarea a 24 de echipe, ce urma să se desfăşoare între 12 iunie şi 12 iulie 2020, va avea loc între 11 iunie şi 11 iulie 2021.România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală.EURO 2020, ediţie aniversară care urma să celebreze 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în 12 oraşe: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Bilbao (Spania).Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Dacă se califică în urma barajului de Liga Naţiunilor, echipa naţională a României va juca cel puţin două partide la Bucureşti.Echipa naţională de fotbal a României urma să întâlnească pe 26 martie, de la ora 21:45, la Reykjavik, selecţionata Islandei, într-o partidă contând pentru semifinalele play-off-ului EURO 2020. Dacă învingea în această partidă, România trebuia să înfrunte, pe 31 martie, la Sofia sau Budapesta, meciul decisiv pentru calificarea la turneul final, în faţa Bulgariei sau Ungariei, scrie Agerpres.