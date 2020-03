Ciprian Deac (CFR Cluj): "Suntem pe primul loc, cred că am merita dacă ne-ar declara campioni"

Liga 1 este suspendată din cauza coronavirusului și nu se știe ce se va întâmpla cu restul sezonului. Ciprian Deac este de părere că CFR Cluj ar merita titlu de campioană dacă s-ar lua decizia ca meciurile rămase să nu se mai dispute. "Suntem pe primul loc, cred că am merita dacă s-ar lua această decizie, a spus mijlocașul.





"Eu cred că am muncit! Dacă ar fi să ne declare campioni, am muncit pentru acest campionat. Suntem pe primul loc, cred că am merita dacă s-ar lua această decizie. M-aș bucura la fel ca pentru cele două pe care le-am câștigat. Nu aș simți că nu merit acest campionat!", a spus Deac, la Digi Sport.





"Eu cred că acest campionat a fost cel mai bun din punct de vedere al eficienței. Am marcat cele mai multe goluri de când sunt eu la CFR. Formăm un grup puternic, cu un antrenor bun", a mai spus Deac.





După primele două etape din play-of-ul Ligii 1, CFR Cluj se află pe primul loc, cu 30 de puncte, la patru lungimi față de FCSB și Universitatea Craova, ambele cu câte 26 de puncte.







În vârstă de 34 de ani, Ciprian Deac se află la CFR Cluj din 2017. El a mai evoluat la formația din Gruia în alte două perioade: 2005-2010 (între 1 februarie - 30 iunie 2008 a fost împrumutat la Oțelul Galați) și 2012-2015. El a mai evoluat de-a lungul carierei la echipe precum Unirea Dej, FC Schalke (Germania), Rapid, Aktobe sau Tobol Kostanay, ultimele două din Kazahstan.







La CFR Cluj, Deac a câștigat patru titluri de campion al României (2008, 2010, 2018, 2019), trei Cupe ( 2008, 2009, 2010) și trei Supercupe ale României (2008/09, 2009/10, 2018/19).





Nimeni nu știe cu adevărat când ar putea reveni meciurile din Liga 1





Dacă situația la nivel național o va permite, Liga 1 ar putea fi reluată undeva în a doua parte a lunii mai a lui 2020. Sunt însă doar calcule ale FRF și LPF, realitatea din țară arătând că România se află într-o perioadă dificilă din cauza pandemiei de coronavirus.