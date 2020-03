Gică Hagi, inclus în clasamentul celor mai importanți decari din istoria Barcelonei: "Sunt tare mândru"

Gheorghe Hagi a fost inclus pe locul 10 al celor mai importanţi decari din istoria catalanilor. Decarul a fost impresionat de includerea sa pe această listă, transmite Mediafax.





În clasament se mai află nume precum Messi, Kubala, Ronaldinho, Miramontes, Stoicikov, Rivaldo, Romario, Rivaldo, Maradona şi Evaristo.



Gheorghe Hagi susţine că este foarte mândru că a fost inclus în acest top şi că meritele i-au fost recunoscute.



"De când am văzut, parcă sunt alt om. O satisfacţie şi o împlinire fantastice! Orice jucător care s-a sacrificat pentru fotbal ar simţi mândrie când ar vedea aşa ceva. În plus, la vârsta mea îmi cade tare bine. Iată că nu doar am trecut şi am fost şi pe la Barcelona, ci am şi făcut şi am lăsat ceva în istoria acestui club imens. Compania în care mă aflu e incredibilă. Fotbalişti care au scris istoria acestui sport, care au însemnat ceva imens şi la echipele de club, dar şi la naţionale", a spus Gheorghe Hagi, pentru Gazeta Sporturilor.



"Sunt exact unde trebuie. Ce număr mi s-ar fi potrivit mie mai bine dacă nu 10? Chiar şi într-un top, parcă mi-a fost predestinat să fiu 10", a mai spus Hagi.



Hagi a evoluat două sezoane pentru formaţia catalană, între 1994 şi 1996.



Clasamentul celor mai buni decari din istoria FC Barcelona:







1. Lionel Messi

2. Laszlo Kubala

3. Ronaldinho

4. Luis Suarez Miramontes

5. Hristo Stoicikov

6. Rivaldo

7. Romario

8. Maradona

9. Evaristo

10. Hagi.