"Sărăcie" în vremea coronavirusului - Cât câștigă marile vedete din fotbal, topul este dominat de Lionel Messi

Potrivit datelor prezentate de publicaţia franceză, Messi a adunat 131 milioane euro din salarii, prime şi contracte publicitare, dominând un podium pe care cele trei vedete ale fotbalului mondial l-au ocupat neîntrerupt din 2013, cu schimbări între primele două locuri.



Argentinianul a încasat cu un milion de euro mai mult faţă de sezonul anterior, în timp ce Ronaldo şi-a sporit veniturile cu 5 milioane, însă nu l-a putut depăşi pe jucătorul Barcelonei, portughezul oprindu-se la 118 milioane euro.



Neymar rămâne pe poziţia a treia în acest clasament, cu venituri totale de 95 milioane euro, cu 4,5 mai mult faţă de sezonul trecut, în timp ce francezul Antoine Griezmann, atacantul lui FC Barcelona, se află pe locul al patrulea, însă la mare distanţă de trio-ul fruntaş (35,8 milioane euro).





Top 3 jucători:





1 Lionel Messi - 131 milioane de euro pe sezon

2 Cristiano Ronaldo - 118

3 Neymar - 95





În privinţa antrenorilor, pentru care France Football nu ia în calcul veniturile din publicitate, ierarhia este dominată tot de un argentinian, Diego Simeone, tehnicianul lui Atletico Madrid, cu 40,5 milioane euro (500.000 în plus faţă de sezonul trecut), urmat de italianul Antonio Conte (Inter Milano), cu 30 milioane (19,7 milioane în plus faţă de sezonul anterior) şi de spaniolul Pep Guardiola (Manchester City), cu 27,5 milioane euro (plus 3,5 milioane faţă de sezonul trecut).





Top 3 antrenori:





1 Diego Simeone - 40.5 milioane de euro pe sezon

2 Antonio Conte - 30

3 Pep Guardiola - 27.5.