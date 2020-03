UEFA, forțată să mute din nou - Finalele Champions League și Europa League, amânate la date nestabilite

Totuși, aceste meciuri, alături de finala feminină a Champions League, programată inițial la data de 24 mai, vor avea loc la date ce vor fi anunțate ulterior.

"Nu s-a luat încă nicio decizie privind viitoarele date de disputare. Un grup de lucru, înființat săptămâna trecută și condus de Aleksander Ceferin, președintele UEFA, va analiza opțiunile disponibile. Grupul a început deja examinarea calendarului. Anunțurile vor fi făcute la momentul potrivit", se arată în comunicatul UEFA.

Doar jumătate dintre echipele calificate în sferturile Champions League au fost stabilite (PSG, Atalanta, Atletico Madrid și RB Leipzig au mers mai departe), în timp ce doar șase partide au fost disputate în turul optimilor Europa League.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague



No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.