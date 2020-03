Fotbal: Cum se pregătește George Pușcaș în Anglia și ce le transmite românilor

Coronavirus

George Puşcaş, jucătorul celor de la Reading (Championship), se antrenează singur în Anglia și a oferit detalii despre cum se menține în formă în această perioadă, într-un interviu acordat pentru FRF. Atacantul le-a transmis un mesaj românilor din ţară în contextul pandemiei de coronavirus.





"A fost liniște până ieri, 19 martie, ne-am antrenat luni și marți, miercuri am fost liberi, iar joi am fost anunțați să nu ne mai prezentăm la baza de pregătire. Ni s-a spus că nu vom mai face antrenamente următoarele opt zile, cel puțin. Cam toate cluburile au procedat similar.





a declarat George Pușcaș, într-un interviu pentru FRF.



Cum se vede din Anglia situația în România Acum au început și aici măsuri drastice. Să se închidă școli, magazine, restaurante, lumea a început să fie mai atentă și să nu mai iasă pe stradă. Până zilele trecute nu părea a fi perceput drept ceva foarte grav",





"Se vede bine, cred că autoritățile române au procedat corect și repede. Slavă Domnului!, nu avem situația din Italia și Spania, sper să nici nu ajungem acolo", a precizat atacantul lui Reading.



Cum se protejează în această perioadă





"Am grijă de igiena personală, mă spăl foarte des pe mâini. Am grijă să nu intru în contact cu nimeni, iar din casă mai ies doar dacă am neapărat nevoie să cumpăr ceva, iar când o fac, păstrez distanța de alți oameni", a spus Pușcaș.



Cum se menține în formă







"Locuiesc într-o zonă liniștită, neaglomerată, și voi putea ieși să alerg fără să fiu nevoit să intru în contact cu cineva. În plus, exercițiile pe care le-aș fi făcut în sala de fitness le voi adapta astfel încât să le pot face în casă. Mai este și dieta, dar eu oricum aveam un stil de viață sănătos și nu trebuie să îmi impun ceva anume în această perioadă", a spus jucătorul de 23 de ani.



Care sunt indicațiile de la club





"Păi, cred că aceleași care sunt pentru toată populația. În primul rând, ni s-a transmis clar să stăm cât mai mult acasă și să nu intrăm în contact cu nimeni. Plus că trebuie să ne pregătim pentru a ne menține condiția fizică", a mai spus Pușcaș.





Despre amânarea Euro și a play-off-ului din Liga Națiunilor





"O decizie normală, așteptată. Nu m-a surprins, era singura soluție. Nu avem ce să facem. Să sperăm că planul acesta va putea fi pus în practică. Trebuie să fim bine pregătiți la ora meciului ca să ne calificăm la Campionatul European", consideră internaționalul român.



Ce le transmite românilor din țară





"Eu pot doar să le transmit gândurile mele bune și pline de speranță că vom trece cu bine prin această încercare. Însă, cele mai importante mesaje în această perioadă sunt cele transmise de autorități. Așa că îi rog din suflet să țină cont de ele! Nu e vorba doar de noi, e vorba și de toți cei apropiați nouă. Stați în casă, români, ca să putem ieși afară în siguranță cât mai curând!





E important să ne păstrăm calmul și să nu uităm că sănătatea e mai importantă decât orice! Vom trece și peste asta, dar trebuie să fim responsabili, să ne protejăm pe noi și, implicit, părinții, bunicii și copiii!", a transmis George Pușcaș.





În acest sezon, George Pușcaș a jucat în 33 de partide pentru Reading și a marcat 11 goluri.