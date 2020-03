VIDEO Se descurcă foarte bine și cu hârtia igienică - Lionel Messi și izolarea din cauza coronavirusului

Lionel Messi a acceptat provocarea lansată în mediul online, jucătorul celor de la Barcelona jonglând cu o rolă de hârtie igienică. La rândul lui, argentinianul i-a provocat mai departe pe Arturo Vidal, Jordi Alba, Luis Suarez și Kun Aguero.



Chiar și cu hârtia igienică, Lionel a arătat că se descurcă destul de bine.



Messi accepted the challenge after being nominated by Xavi



