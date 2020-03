Clubul aflat în căutarea perfecțiunii - Munca în echipă nu mai are secrete pentru Liverpool

"Încercăm să-l sprijinim pe Jürgen în cel mai bun mod posibil", a declarat Pepijn Lijnders, unul dintre secunzii lui Klopp la Liverpool, potrivit site-ului oficial al clubului.







Pepijn Lijnders este mâna dreaptă a lui Klopp la Liverpool și are toată încrederea din partea tehnicianului german. Olandezul se ocupă de pregătirea antrenamentelor, în timp ce celălalt secund, germanul Peter Krawietz, are responsabilitatea de a analiza adversarii și în același timp jocul "cormoranilor".







"Eu sunt responsabil de antrenamente, Peter (Peter Krawietz - al doilea secund) este responsabil pentru analizele adversarilor și ale echipei noastre. Noi încercăm să îl susținem în cel mai bun mod posibil pe Jürgen cu toate ideile pe care le are și modul în care dorește să le pună în practică, să fim competitivi la fiecare joc.





Toată lumea știe că ești un produs al propriului tău mediu - cu cât ai oameni mai buni în jurul tău, cu atât lucrurile devin mai ușoare. Sunt binecuvântat, desigur, că Jürgen are această încredere în mine și îmi dă libertate", a spus olandezul.





În căutarea perfecțiunii





La Liverpool, secretul succesului stă în modul în care toate departamentele funcționează. După cum povestește Pepijn Lijnders, fiecare departament se află în căutarea perfecțiunii, chiar dacă se știe că aceasta nu există. Totul este bine pus la punct, tot staff-ul lucrează cu ambiție și pasiune pentru binele echipei, iar acest lucru se datorează mai ales încrederii care le este oferită.





"Suntem binecuvântați [cu] grupul pe care îl avem - voi vorbiți despre mine,Peterși Jürgen, dar există atât de mulți oameni. Departamentele, cum au evoluat în ultimii patru sau cinci ani, toate caută perfecțiunea chiar dacă știu că ea nu există. Vedeți cum sunt pregătite terenurile noastre în fiecare zi de personalul nostru responsabil de sol ... aceste lucruri ne fac să fim consecvenți.





Fiecare departament caută și are ambiție și pasiune. Cred că acest lucru vine în primul rând de la liderul tău și, în al doilea, că există încredere și toată lumea vrea să ofere un procent în plus, astfel încât echipa să fie mai bine pregătită pentru următorul meci. Cred că am făcut pași foarte mari în acest sens. Un mare compliment pentru fiecare departament", a mai spus Pepijn Lijnders.





Afirmațiile lui Pepijn Lijnders sunt susținute chiar de Jürgen Klopp, care explica anul trecut viziunea sa despre leadership. Dacă accepți că nu le poți ști pe toate și permiți ajutor din partea altora, atunci rezultatele sunt pe măsură. Drept dovadă stă evoluția lui Liverpool de la venirea lui Klopp la cârma echipei.





"Încrederea mea este suficient de mare încât pot permite oamenilor să crească lângă mine. Am nevoie de experți în jur. Există oameni puternici în jurul tău, care au cunoștințe mai bune în diferite departamente decât tine", spunea tehnicianul german.



Surprinzătorul Klopp





Lucrează cu Jürgen Klopp din 2015, dar Lijnders admite că germanul încă îl surprinde în fiecare zi. Olandezul are numai cuvinte de laudă pentru Klopp și descrie cum funcționează munca în echipă la Liverpool.







"Este foarte inteligent (n.r. Jürgen Klopp). Creierul său funcționează diferit față de mulți alții, cu siguranță. În fiecare zi mă surprinde - și cât de mult am lucrat împreună? Patru ani și jumătate sau cinci ani. El își schimbă percepția în cinci minute.





Simțim cu adevărat că suntem o echipă. Ne pregătim împreună, planificăm împreună, acționăm împreună, ne antrenăm împreună. Este ceea ce spun constant: trei creiere pot face mult mai mult decât unul singur, dacă cele trei creiere gândesc la fel și au aceleași mesaje, aceeași pasiune și aceeași dăruire.





Acesta este secretul dacă lucrezi cu o echipă, că toată lumea dorește același lucru și înțelege felul în care vrem să jucăm și modul în care vrem să ne dezvoltăm pe terenul de antrenament", a conchis Lijnders.





În decembrie 2019, atât Jürgen Klopp, cât și secunzii Peter Krawietz și Pepijn Lijnders și-au prelungit contractele cu Liverpool până în 2024.



Cine este Pepijn Lijnders





Pepijn Lijnders (37 de ani) a ajuns la clubul de pe Anfield în anul 2014, când antrenorul "cormoranilor" era Brendan Rodgers. El lucrează în cadrul primei echipe a lui Liverpool din vara anului 2018. Anterior, olandezul petrecuse trei ani și jumătate la Liverpool, inițial ca antrenor la echipa U16 a Academiei timp de un sezon, pentru ca apoi să ocupe poziția nou creată de antrenor de dezvoltare la prima echipă, în 2015.





Lijnders a mai lucrat de-a lungul timpului la PSV Eindhoven, în țara sa natală, cinci sezoane, și la FC Porto, o perioadă de șapte ani. În ianuarie 2018, el a acceptat prima provocare ca antrenor principal, la formaţia olandeză NEC Nijmegen, din a doua ligă olandeză.





Aventura lui Lijnders la Nijmegen nu a ținut prea mult și s-a întors la Liverpool, în staff-ul lui Jürgen, înainte de startul sezonului 2018-2019, în care "cormoranii" au câștigat Champions League.







Situația lui Liverpool în Premier League





După 29 de etape jucate în Premier League, Liverpool este lider detașat, la 25 de puncte distanță de Manchester City, ocupanta locului doi, care are un meci mai puțin disputat. Trupa lui Klopp mai nevoie de doar 9 puncte pentru a-și asigura titlul de campioană.





Premier League este suspendat cel puțin până pe 3 aprilie, din cauza pandemiei de coronavirus, iar restul sezonului este pus sub semnul întrebării. În Anglia s-au vehiculat mai multe variante, inclusiv aceea ca Liverpool să nu primească trofeul de campioană dacă sezonul nu se va finaliza.







Liverpool a cucerit de-a lungul timpului 18 titluri de campioană a Angliei: 1900–01, 1905–06, 1921–22, 1922–23, 1946–47, 1963–64, 1965–66, 1972–73, 1975–76, 1976–77, 1978–79, 1979–80, 1981–82, 1982–83, 1983–84, 1985–86, 1987–88, 1989–90.