Bundesliga: Primul caz de coronavirus la Hertha Berlin

Hertha Berlin a anunțat pe Twitter că unul din jucătorii echipei a fost testat pozitiv pentru coronavirus.

Toți jucătorii, antrenorii și staff-ul echipei au intrat în carantină pentru 14 zile.



După 25 de etape disputate în Bundesliga, Hertha Berlin ocupă locul 13 în clasament, cu 28 de puncte (7 victorii, 7 remize și 11 înfrângeri).

Campionatul din Germania este suspendat cel puțin până la 2 aprilie.



One of our players has unfortunately tested positive for Coronavirus. All players, coaches and backroom staff will now undergo the recommended 14-day isolation period. pic.twitter.com/vQcv7R7x9f