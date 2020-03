Cel puțin până în data de 4 aprilie, Premier League își închide porțile, după cum au precizat conducătorii campionatului într-un comunicat de presă.

În acest moment, singurul campionat important din Europa care se va disputa în acest weekend este Bundesliga. Meciurile vor avea însă loc fără spectatori.



The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England



