​Europa League: Bayer Leverkusen și Șahtior Donețk, victorii importante în deplasare / Remiză între Olympiacos și Wolves

Olympiacos vs Wolverhampton 1-1 (fără spectatori)

Glasgow Rangers vs Bayer Leverkusen 1-3

Wolfsburg vs Șahtior Donețk 1-2 (fără spectatori)

LASK Linz vs Manchesster United 0-5 (fără spectatori)

Au marcat: Ighalo '28, James '58, Mata '82, Greenwood '90+2, Pereira '90+3





Eintracht Frankfurt vs Basel 0-3

Au marcat: Campo '27, Bua '73, Frei '85





Istanbul Basaksehir vs FC Copenhaga 1-0

A marcat: Visca '88 (penalti)

Au marcat: El Arabi '54 / Neto '67Au marcat: Edmundson '75 / Havert '37 penalti, Aranguiz '67, Bailey '88La gazde, Ianis Hagi a intrat pe teren în minutul 68 (i-a luat locul lui Kamara).Au marcat: Brooks '48 / Moraes '17, Antonio '73Weghorst '45+2 și Kovalenko ('22) au ratat câte un penaltiUEFA a anunțat că partidele Sevilla FC (Spania) vs AS Roma (Italia) și FC Internazionale Milano (Italia) vs Getafe CF (Spania), programate joi în prima manșă a optimilor Europa League, au fost amânate, din cauza pandemiei de coronavirus.