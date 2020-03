​Europa League: Manchester United, victorie categorică în Austria / Frankfurt, învinsă de Basel la scor de neprezentare

Rezultatele înregistrate în optimile Europa League, în meciurile disputate de la ora 19:55:Au marcat: Ighalo '28, James '58, Mata '82, Greenwood '90+2, Pereira '90+3Au marcat: Campo '27, Bua '73, Frei '85A marcat: Visca '88 (penalti)Olympiakos vs Wolverhampton (fără spectatori)Glasgow Rangers vs Bayer LeverkusenWolfsburg vs Șahtior Donețk (fără spectatori)UEFA a anunțat că partidele Sevilla FC (Spania) vs AS Roma (Italia) și FC Internazionale Milano (Italia) vs Getafe CF (Spania), programate joi în prima manșă a optimilor Europa League, au fost amânate, din cauza pandemiei de coronavirus.