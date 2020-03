Coronavirus: Campionatul Spaniei, suspendat - Real Madrid, în carantină

Liga Profesionistă de Fotbal din Spania a anunțat, joi, suspendarea meciurilor din LaLiga cel puțin până la finalul lunii martie. În plus, jurnaliștii de la Marca au precizat că Real Madrid va intra în carantină după ce unul dintre jucătorii de baschet a fost depistat pozitiv cu Covid-19.

După ce Marca a anunțat carantina în care intră clubul Real Madrid, un comunicat postat pe site-ul oficial al galacticilor a confirmat informația.

Baschetbalistul depistat pozitiv cu Covid-19 este Trey Thompkins. Cum toate echipele Madridului se pregătesc în același complex (Ciudad Deportiva), măsura carantinei va fi aplicată și echipei de fotbal.

În lumina noilor informații, este greu de crezut că meciul dintre Manchester City și Real Madrid (programat marți, 17 martie) din optimile Champions League se va mai disputa la data stabilită inițial.

În acest moment, două dintre cele mai importante campionate din Europa, Serie A și LaLiga, și-au suspendat meciurile din cauza coronavirusului.



O nouă decizie în legătură cu LaLiga va fi luată în data de 22 martie, după cum informează forul fotbalistic din Spania.



De asemenea, meciuri din Europa League au fost amânate, iar perspectivele nu sunt îmbucurătoare nici pentru Euro 2020 (competiție care ar avea loc și la București, oraș care ar trebui să găzduiască patru partide).



Meciuri de fotbal care au fost amânate până acum:



Real Madrid has been put in quarantine.



A player from basketball team tested #coronavirus positive, but all sports activities are held in same training ground