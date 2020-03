VIDEO Liga 2: Dan Alexa, prezentat oficial la Rapid - Care este obiectivul noului antrenor

Dan Alexa a fost prezentat oficial în calitate de antrenor al Rapidului, într-o conferință de presă. Tehnicianul în vârstă de 40 de ani a declarat că obiectivul său personal este promovarea în Liga 1, chiar dacă pe hârtie nu este precizat acest lucru.





"Am venit cu foarte mult entuziasm. Mulțumesc celor care conduc acest club că s-au gândit la mine. Nu e un moment foarte bun, chiar dacă echipa a avut o exprimare bună spre foarte bună în multe meciuri, le-a lipsit șansa. O să văd exact ce se întâmplă, de ce nu s-au obținut mai multe puncte.





"Obiectivul meu personal este promovarea"







Poate să fie o presiune prea mare pe jucători. Sunt mulți jucători tineri. Daniel Pancu a făcut o treabă excepțională, pentru că lotul Rapidului este format din jucători tineri. Presiunea este foarte mare. Obiectivul meu personal, chiar dacă nu este pe hârtie, este clar promovarea, cred că pot să reușesc asta. Am urmărit multe meciuri ale Rapidului și exprimarea a fost bună, sunt jucători cu potențial, jucători foarte buni pentru nivelul acesta și sper să începem bine pentru că este foarte important. E o luptă foarte strânsă. Sunt 5-6 echipe pe un loc, UTA este greu de ajuns, important este să facem pașii corecți, să fim uniți.





"Fotbalul românesc are nevoie de Rapid în Liga 1"





Sunt bucuros că am revenit la Rapid, am plecat într-un moment foarte greu, prin acea decizie de faliment, după ce reușisem o performanță foarte bună în condiții grele. Mă întorc cu bucurie. Am simțit iubirea suporterilor rapidiști în toată perioada ce a urmat indiferent unde ne-am întâlnit. Am simțit respectul lor. Mă întorc cu bucurie aici și îmi doresc din suflet să reușim să promovăm. Fotbalul românesc are nevoie de Rapid în Liga 1. Este un club imens în România și locul Rapidului este în Liga 1.





"Rapid este foarte greu de refuzat"





Am avut mai multe oferte, chiar și din Liga 1, încă am proces cu Astra pentru acea sumă. Am preferat să nu dau curs niciuneia până lucrurile nu sunt clare. A venit oferta Rapidului acum și a fost de nerefuzat din punct de vedere sentimental, pentru că Rapid este foarte greu de refuzat. Rapid înseamnă foarte multe: istorie, suporteri, un grup unde simți că antrenezi și mă bucur că am avut oferta asta și am acceptat-o pe loc. Toată lumea își dorește promovarea, avem un lot bun, cu care se poate promova", a declarat Dan Alexa la conferința de presă.





Dan Alexa revine la Rapid pentru al doilea mandat, înlocuindu-l pe Daniel Pancu. El a mai condus formaţia giuleşteană între 27 august 2015 şi 20 iulie 2016, reuşind promovarea în Liga I. Contractul său cu FC Rapid nu a mai continuat la acel moment deoarece clubul FC Rapid a intrat în faliment în vara anului 2016 şi a fost exclus din Liga I de către Liga Profesionistă de Fotbal.



În cariera sa, fostul mijlocaş a mai antrenat ACS Poli Timişoara, ASA Târgu Mureş, Concordia Chiajna, Dunărea Călăraşi şi ultima oară, până în 10 octombrie 2019, formaţia Astra Giurgiu, potrivit Agerpres.