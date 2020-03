Julian Nagelsmann, performanță istorică la RB Leipzig - Reacția germanului după ce a eliminat-o pe Tottenham

Julian Nagelsmann a reușit o performanță istorică alături de RB Leipzig, formația înființată în 2009 reușind să se califice în premieră în sferturile Champions League. Tehnicianul de 32 de ani este în culmea fericirii și a avut numai cuvinte de laudă pentru elevii săi.





"Sunt incredibil de fericit că ne-am calificat în runda următoare, dar sunt și mai fericit pentru că, în final, această calificare este pe deplin meritată. Am înscris patru goluri, nu am primit niciunul, am fost o echipă mai bună decât Tottenham", a declarat Julian Nagelsmann, antrenorul lui RB Leipzig, potrivit uefa.com.





"Cred că partida de la Londra a fost un pic mai bună decât cea de azi, pentru că am avut un control mai bun asupra mingii când aveam posesia. Nu am pierdut atât de multe mingi. Am întâmpinat probleme în primele cinci minute ale meciului și în primele cinci-zece minute după pauză, dar sunt fericit pentru că suntem o echipă tânăra, nu este întotdeauna perfect, dar în aceste aceste două jocuri importante, am jucat foarte bine", consideră tehnicianul german.





"Suntem o echipă tânără în fazele eliminatorii pentru prima dată, am jucat fără să ne agităm, dar cel mai bun lucru este că echipa s-a concentrat să joace în stilul Leipzig și este foarte important ca în runda următoare să nu se schimbe asta. Nu ne-am adaptat prea mult la jocul lui Tottenham, am jucat în stilul nostru și am făcut-o genial", a precizat antrenorul lui Leipzig.





"Nu ne gândim la viitorii adversari. Suntem încântați să fim în runda următoare și atunci vom vedea cine sunt adversarii noștri. Oricine ar fi, vom încerca să îi învingem. Suntem un grup competitiv de jucători, care vor să treacă în rundă următoare, așa că haideți să vedem ce se întâmplă ", a conchis Nagelsmann.





RB Leipzig a învins-o cu 3-0 pe Tottenham, pe Red Bull Arena, grație golurilor marcate de austriacul Marcel Sabitzer (10' și 21') și suedezul Emil Forsberg (87'). În meciul tur, formația din Bundesliga a câștigat cu 1-0, după un penalty transformat de germanul Timo Wener (58').





În vârstă de 32 de ani, Julian Nagelsmann a dvenit cel mai tânăr antrenor care câștigă o dublă eliminatorie în Champions League.