VIDEO Valencia - Atalanta 3-4 / Spectacol pe Mestalla - Ilicic a înscris de patru ori

Valencia nu a putut rezista nici pe Mestalla în fața forței ofensive a celor de la Atalanta, care s-a impus cu 4-3. Toate golurile formației din Serie A au fost înscrise de Josip Ilicic. Aflată la prima participare în Champions League, Atalanta merge în sferturi după 8-4 la general cu Valencia.

Slovenul Josip Ilicic a fost eroul oaspeților pe Mestalla, marcând de patru ori (3', 43' - ambele din penalty, 71' și 82'). Golurile "liliecilor" au fost înscrise de Kevin Gameiro 21', 51' și Ferran Torres 67'.

Ilicic a fost desemnat jucătorul meciului. Slovenul este primul jucător care înscrie patru goluri într-un meci eliminatoriu din Champions League jucat în deplasare. El a ajuns la 16 goluri marcate în ultimele 12 partide disputate în toate competițiile.

"Atalanta nu mai este o surpriză. Facem lucruri grozave și vrem să continuăm. Vrem să arătăm că merităm să fim aici și să ne îmbunătățim zi de zi. Evoluez odată cu vârsta [are 32 de ani]. Mă simt bine și vreau să continui să evoluez", a declarat Ilicic după meci.



Au evoluat echipele:

Valencia: Cillessen - Wass, Diakhaby (Guedes '46), Coquelin (Cheryshev '74), Gayà - Kondogbia, Soler, Parejo, Ferran Torres - Rodrigo (Florenzi '79), Gameiro



Atalanta: Sportiello - Djimsiti, Caldara, Palomino - Hateboer, De Roon (Zapata '44), Freuler, Ilicic - Papu (Malinovsky), Duvan, Pasalic (Tameze '83)

