VIDEO RB Leipzig - Tottenham 3-0 / Nicio șansă pentru trupa lui Mourinho; RB Leipzig, în premieră în sferturi

RB Leipzig nu i-a lăsat nicio șansă lui Tottenham, în returul de pe Red Bull Arena. Finalista ediției de anul trecut a Champions League părăsește competiția fără să fi marcat vreun gol în dubla cu formația din Bundesliga. RB Leipzig s-a impus cu 3-0 (4-0 la general) și a obținut calificarea în sferturi pentru prima dată în scurta sa istorie.

Golurile victoriei au fost semnate de austriacul Marcel Sabitzer (10' și 21') și suedezul Emil Forsberg (87').

Au evoluat echipele:

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Mukiele (Adams '55), Laimer, Sabitzer (Forsberg '87), Angelino - Nkunku (Haidara '59), Schick, Werner



Tottenham: Lloris - Aurier (Walcott '90+1), Alderweireld, Tanganga, Sessegnon - Dier, Winks - Lo Celso (Fernandes '80), Alli, Lamela - Lucas Moura



