​Champions League: Liverpool speră la încă un meci mare pe Anfield (vs Atletico) / PSG și Borussia Dortmund luptă pentru un loc în sferturi

Liverpool vs Atletico Madrid (22:00)



Echipele probabile:





Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané

Absenți: Alisson Becker, Shaqiri, Clyne (accidentați)

Vor rata meciul următor daca vor primi galben: Gomez, Mané, Robertson





Atlético: Oblak; Trippier, Savić, Felipe, Renan Lodi; Saúl Ñíguez, Partey, Koke, Vitolo; João Félix, Correa

Incerți: Lemar, Morata (accidentați)

Va rata meciul următor dacă va primi galben: Correa





Arbitri: Danny Makkelie (central), Mario Diks, Hessel Steegstra (asistenți), Allard Lindhout (al patrulea oficial); Jochem Kamphuis (VAR), Kevin Blom (asistent VAR) - toți din Olanda.





Ce s-a întâmplat în meciul tur:





A marcat: Saul '4





Ultimele cinci partide:

Liverpool: două victorii, trei înfrângeri

Liverpool vs Bournemouth 2-1

Chelsea vs Liverpool 2-0

Watford vs Liverpool 3-0

Liverpool vs West Ham 3-2

Atletico vs Liverpool 1-0

Atletico Madrid: două victorii, trei remize

Atletico Madrid vs Sevilla 2-2

Espanyol vs Atletico Madrid 1-1

Atletico Madrid vs Villarreal 3-1

Atletico Madrid vs Liverpool 1-0

Valencia vs Atletico Madrid 2-2





Situația celor două echipe în campionat:





Liverpool: locul 1 în Premier League (82 puncte - 27 victorii, 1 remiză, 1 înfrângere); Golaveraj: 66-21

Atletico Madrid: locul 6 în La Liga (45 puncte - 11 victorii, 12 remize, 4 înfrângeri); Golaveraj: 31-21





De știut:

Formația antrenată de Jurgen Klopp este neînvinsă pe teren propriu în acest sezon. În competițiile europene, Liverpool nu a pierdut acasă din octombrie 2014. Mai mult, "cormoranii" au arătat sezonul precedent că nu există rezultat imposibil de întors. Învinsă cu 3-0 de Barcelona (în semifinale), Liverpool a revenit incredibil în returul de pe Anfield și a obținut calificarea în marea finală după un 4-0 entuziasmant.





Liverpool a reușit să întoarcă de 9 ori (din 12 încercări) o înfângere cu 1-0 în deplasare. Ultima reușită de genul împotriva unei echipe din Spania a avut loc cu patru sezoane în urmă, împotriva celor de la Villarreal.





Liverpool nu a mai pierdut în fazele eliminatorii ale Champions League din sezonul 2008/2009, atunci când Chelsea trecea de sferturi (7-5 la general pentru londonezi). "Cormoranii" au câștigat ultimele 11 duble manșe din cupele europene, incluzând preliminariile. Ultima eliminare suferită de Liverpool a venit în urma loviturilor de departajare, în sezonul 2014/2015 (pierdea în 16-imile Europa League împotriva lui Beșiktaș).





Chiar dacă Atletico a demonstrat în tur că o poate bloca foarte bine pe Liverpool ("cormoranii" nu au avut șut pe poartă), echipa antrenată de Diego Simeone a înregistrat patru înfrângeri și două remize în ultimele partide disputate departe de casă. Madrilenii au câștigat în doar două din ultimele 15 deplasări (vs Betis și Barcelona).





Cu Simeone la comandă, Atletico s-a calificat de 25 de ori după ce a câștigat în tur, singura echipă care a reușit să întoarcă rezultatul împotriva madrilenilor fiind Juventus Torino (după un hat-trick reușit de Cristiano Ronaldo).





La ediția de anul trecut a Champions League, Atletico a fost eliminată în optimi de Juventus, deși câștigase acasă cu 2-0. Torinezii au întors scorul în Italia, impunându-se cu 3-0.





Liverpool este campioana en-tire, după ce anul trecut a învins-o în finală pe Tottenham, scor 2-0. ''Cormoranii'' au mai câştigat trofeul în 1977, 1978, 1981, 1984 și 2005.





Atletico Madrid a ajuns de trei ori în finala celei mai importante competiții de pe continent, dar a fost învinsă de fiecare dată: 1974 (0-4 cu Bayern Munchen la rejucare), 2014 (1-4 după prelungiri cu Real Madrid) și 2016 (1-1, 3-5 la penaltiuri cu Real Madrid).

Ce au spus cei doi antrenori:





"Este pauză (n.r. s-a jucat doar turul acestei "duble") - aceasta este cea mai bună veste. De obicei, noi folosim pauza într-un meci normal într-un mod foarte bun. Învățăm din prima repriză, le arătăm băieților câteva situații și, de cele mai multe ori, ne îmbunătățim jocul. Am avut trei săptămâni la dispoziție. Multe lucruri sunt mult mai clare acum decât în trecut. Trebuie să arătăm că am învățat din prima repriză, din primul meci, și să arătăm că vrem cu adevărat să trecem mai departe. Sunt multe oportunități pentru noi, dar împotriva unei echipe cu calitate, vor fi dificil de găsit" - Jurgen Klopp, antrenor Liverpool.









"Va trebui să suferim în anumite momente, dar vom avea și noi ocaziile noastre. Ați văzut în ultimii opt ani ce putem face și va trebui să arătăm de ce suntem capabili. Vom întâlni o echipă extraordinară care a demonstrat de ce este în stare de când Jurgen Klopp a preluat conducerea. Nu am fost niciodată pe Anfield, nici ca antrenor, nici ca jucător. Nu am avut niciodată șansa de a juca pe un stadion atât de magnific, casa unei echipe cu așa tradiție" - Diego Simeone, antrenor Atletico Madrid.





PSG vs Borussia Dortmund (22:00)





Echipele probabile:





Paris: Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa; Di María, Marquinhos, Gueye, Neymar; Cavani, Mbappé

Absenți: Herrera (accidentat), Meunier, Verratti (suspendați)

Incerți: Dagba (accidentat), Mbappé (bolnav)

Va rata meciul următor dacă va primi galben: Di María





Dortmund: Bürki; Zagadou, Hummels, Piszczek; Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Haaland, Brandt

Absenți: Delaney, Reus (accidentați)

Va rata meciul următor dacă va primi galben: T. Hazard





Arbitri: Anthony Taylor (central), Gary Beswick, Adam Nunn (asistenți), Craig Pawson (al patrulea oficial); Stuart Attwell (VAR), Paul Tierney (asistent VAR) - toți din Anglia.





Ce s-a întâmplat în meciul tur:





Au marcat: Haaland '69, '77 / Neymar '75





Ultimele cinci partide:

PSG: trei victorii, o remiză, o înfrângere

Lyon vs PSG 1-5

PSG vs Dijon 4-0

PSG vs Bordeaux 4-3

Dortmund vs PSG 2-1

Amiens vs PSG 4-4

Borussia Dortmund: cinci victorii

Moenchengladbach vs Dortmund 1-2

Dortmund vs Freiburg 1-0

Bremen vs Dortmund 0-2

Dortmund vs PSG 2-1

Dortmund vs Frankfurt 4-0





Situația celor două echipe în campionat:

PSG: locul 1 în Ligue 1 (68 de puncte - 22 victorii, 2 remize, 3 înfrângeri); Golaveraj: 75-24

Dortmund: locul 2 în Bundesliga (51 de puncte - 15 victorii, 6 remize, 4 înfrângeri); Golaveraj: 68-33





De știut:

Confruntarea de pe Parc des Princes se va disputa cu porțile închise, din cauza epidemiei de coronavirus, au anunțat autoritățile din Paris. PSG nu va avea parte de susținerea fanilor pe Parc des Princes, în ciuda faptului că organizatorii partidei au folosit produse de dezinfecție în toată arena din Paris, pe scaune, balustrade, scări de acces etc.





Pe lângă Kylian Mbappe (care a fost testat pentru coronavirus și este puțin probabil să joace), Thomas Tuchel nu se va putea baza nici pe doi dintre cei mai importanți jucători defensivi. Marco Verratti și Thomas Meunier au fost suspendați pentru cumul de cartonașe galbene și vor lipsi în retur.





Echipă plină de jucători tineri foarte talentați (Jadon Sancho, Erling Haaland sau Achraf Hakimi sunt doar câteva exemple), Borussia Dortmund nu duce lipsă de fantezie în teren. Chiar dacă din punct de vedere ofensiv formația lui Lucien Favre stă excelent (al doilea cel mai bun atac din Bundesliga, după liderul Bayern Munchen), greșelile individuale cauzează foarte multe probleme în defensiva galben-negrilor (echipa a încasat, în acest an, câte trei goluri de la formații precum Augsburg sau Bremen și patru de la Leverkusen).





Thomas Tuchel a fost antrenorul Borussiei Dortmund în perioada iunie 2015 - mai 2017, câștigând Cupa Germaniei în sezonul 2016/17.





Dortmund a câștigat Champions League în 1997 (3-1 cu Juventus) și a fost finalistă în 2013 (1-2 cu Bayern Munchen). Anul trecut, nemții s-au oprit în optimi (0-3 și 0-1 cu Tottenham).





Cea mai bună performanță obținută de PSG în Champions League a fost în 1995, când a ajuns până în faza semifinalelor (0-1 și 0-2 cu AC Milan). Parizienii au fost eliminați în optimi în ultimele trei sezoane.





În 2019, campioana Franței a fost eliminată de Manchester United, după ce a câștigat cu 2-0 pe Old Trafford. În retur, "diavolii" au întors scorul pe Parc des Princes și s-au calificat în sferturi (3-1).

Ce au spus cei doi antrenori:







"Să câștigăm cu 1-0 ar fi suficient, dar nu cred că noi suntem o echipă care să iasă pe teren și să joace pentru 1-0. Ne place să atacăm și vom încerca să înscriem cât de multe goluri vom putea. Dacă, la final, am marcat un gol și nu am primit, voi fi extrem de fericit și nu o să am regrete, dar vom încerca să scoatem un rezultat și mai bun. Și sunt convins că ne aflăm într-o formă mai bună acum [decât în tur]" - Thomas Tuchel, antrenor PSG.









"Totul este posibil pentru noi și cred că putem câștiga și la Paris. Am câștigat meciul tur și puteam să o facem la o diferență mai mare. Dintr-o perspectivă tactică și privitor la spiritul nostru de luptă, am făcut o treabă foarte bună în Dortmund. În weekend [împotriva lui Moenchengladbach], am jucat superb. Am avut viteză în atac, am creat o mulțime de șanse și am avut foarte multă posesie" - Lucien Favre, antrenor Borussia Dortmund.

*sursă foto: UEFA.com / Getty Images