​Liga 1: Ionel Dănciulescu spune că va părăsi echipa Dinamo București la finalul sezonului: "Sunt oameni care vorbesc pe la spate!"

El spune că a fost acuzat că ar fi oferit informaţii din interiorul clubului şi s-a arătat nemulţumit de atitudinea jucătorilor dinamovişti.





"Se creează falsa impresie că anumite lucruri s-au aflat de la mine, alcătuirea echipei şi aşa mai departe. Nu l-am intrbat niciodată pe Dusan cu cine va juca pentru că am mai avut o experienţă când un fost antrenor al echipei Dinamo...

La Dinamo sunt foarte mulţi oameni cărora pur şi simplu le place să vorbească pe la spate. Să vorbească despre unul, despre altul, nu-i interesează ce fac ei, îi interesează ce fac alţii. În general, tot ce înseamnă Dinamo la momentul actual. Echipa o ştiau antrenorul şi jucătorii. La Dinamo nimeni nu-şi asumă responsabilitatea că a greşit. O să iau distanţă faţă de jucători, pentru că au apărut informaţii în presă cum că m-aş fi dus la jucători şi le-aş fi spus că sunt jucători slabi şi că nu poate să scoată mai mult de la ei.

Eu nu am avut dsicuţii de genul acesta. Am încercat să fiu aproape de jucători, să-i învăţ de bine şi de foarte puţine ori au perceput mesajul pe care am vrut să-l transmit. În acest campionat, sunt supărat şi pe ei pentru că puteau mutl mai mult, au avut condiţii bune, salarii bune şi suntem într-o situaţie delicată, mi-e teamă de ceea ce se va întâmpla cu această echipă, Sper din tot sufletul, de aceea mai stau două luni, ca să terminăm bine, fără nicio problemă legată de retrogradare şi să câştigăm cupa", a adăugat el.





Fost jucător dinamovist, Dănciulescu, 43 de ani, a părăsit Dinamo în septembrie 2018, apoi a revenit ca oficial două luni mai târziu.

"În momentul acesta, decizia este luată sută la sută. Nu ştiu ce va fi peste două luni. Nu ştiu ce m-ar putea face... Nu găsesc obiectiv. Am văzut că a plecat şi ultimul om care a vrut să investească la Dinamo. Am văzut că are probleme pe la Charlton Athletic, fondul acela de investiţii. Până acum nu a cumpărat nimeni clubul.Nu ar fi trebuit să mă întorc când plecasem către Farul. Alexandru David şi Mircea Rednic au insistat să revin. Mare parte din haos a plecat şi din momentul acela (n.r. - când a fost dat afară Rednic). E tot o greşeală de management pe care nimeni nu şi-a asumat-o. Ar fi trebuit să plec din iarnă, când a fost acel moment penibil atât pentru club, cât şi pentru mine, cu plecatul, neplecatul în cantonament. A fost o situaţie jenantă pentru toată lumea. Atunci ar fi trebuit să plec.Patronul, atunci când are o informaţie, informaţia trebuie să fie şi verificată, nu despre mine, în general, aşa. Nu am ceva să-i reproşez, am avut o relaţie extraordinară cu dânsul. Este adevărat că de când m-am întors nu am mai dialogat cu dumnealui. Mă deranjează că se spun lucruri pe la spate şi asta nu e ok.Sunt foarte dezamăgit, simt o mare durere în suflet, trebuie să recunosc lucrul acesta. Acum sunt mai supărat decât am fost prima oară. De câteva zile, am văzut prin anumite ştiri date în ziare să se mute toate discuţiile în altă arie. Când va veni antrenorul îl voi suţine două luni, aşa cum am susţinut fiecare antrenor, o să fiu trup şi suflet de această echipă, cum am fost mereu. Nu prin vorbe, ci prin fapte, cum am făcut ca jucător şi în calitate de conducător",