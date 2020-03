​Champions League: RB Leipzig, la un pas de o calificare istorică în fața lui Tottenham; Valencia, misiune imposibilă cu Atalanta

Tottenham vs RB Leipzig (22:00) / Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus

Leipzig: Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Adams, Laimer, Sabitzer, Angeliño; Werner, Schick, Nkunku





Absent: Orban (accidentat)





Incerți: Kampl, Konaté, Werner (accidentați)





Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Sánchez, Dier, Vertonghen; Winks, Lo Celso; Lamelă, Moura, Alli





Absenți: Kane, Son, Sissoko, Foyth, Bergwijn, Davies (accidentați)









Ce s-a întâmplat în meciul tur:





Tottenham - RB Leipzig 0-1

A marcat: Werner 58' - penalty

RB Leipzig, în fața unei calificări istorice

Leipzig a încasat un singur gol în ultimele șase meciuri

Echipa lui Mourinho, într-o pasă neagră

Tottenham, lipsită de cei mai buni jucători de atac

Tottenham, obligată la un joc ofensiv

Leipzig: trei victorii, două remize

Tottenham: patru înfrângeri, o remiză

Tottenham - Leipzig 0-1





Situația celor două echipe în campionat:





Leipzig: locul 3 în Bundesliga (50 de puncte - 14 victorii, 8 remize, 3 înfrângeri); Golaveraj: 62-26





Tottenham: locul 8 în Premier League (41 de puncte - 11 victorii, 8 remize, 10 înfrângeri); Golaveraj: 47-40.

RB Leipzig are un bilanț pozitiv în dublele manșe din cupele europene: cinci victorii și o înfrângere. Singurul eșec a fost înregistrat în sferturile Europa League, sezonul 2017/18, în fața celor de la Marseille (1-0 pe teren propriu, 2-5 în deplasare).

Victoria de pe Tottenham Hotspur Stadium a fost doar a doua obținută de RB Leipzig în deplasare, în prima manșă a unei faze dintr-o competiție europeană. La prima dublă manșă eliminatorie, în 16-imile Europa League, sezonul 2017/18, formația din Bundesliga a învins-o pe Napoli pe San Paolo, scor 3-1, și s-a calificat în optimi grație golurilor înscrise în deplasare, după ce a pierdut acasă cu 0-2.

Aflată pentru a patra oară în optimile Champions League (două calificări, o eliminare), Tottenham este neînvinsă în deplasare în această fază. Anul trecut, "The Lilywhites" s-au impus cu 1-0 la Dortmund, în sezonul 2010/11 au învins-o cu 1-0 pe AC Milan, iar în urmă cu două sezoane au remizat, scor 2-2, cu Juventus, la Torino.

Tottenham a pierdut primele trei duble manșe eliminatorii (în competiții UEFA) în care a fost învinsă în prima manșă pe teren propriu, dar anul trecut a reușit să revină după ce a pierdut pe teren propriu cu 0-1 primul tur al semifinalei cu Ajax. Echipa antrenată atunci de Mauricio Pochettino s-a impus cu 3-2 la Amsterdam și a obținut calificarea în finală grație golurilor marcate în deplasare.

La ediția de anul trecut a Champions League, Tottenham a pierdut prima sa finală europeană în fața rivalilor de la Liverpool (a fost 2-0 pentru "cormorani").

Ce au spus cei doi antrenori

"Noi nu avem, așa cum îmi place mie să îi numesc, acei rechini de careu, jucători care să miroasă sângele în careu și doar să împingă mingea în plăsa. Așadar, chiar și atunci când dominăm, este dificil să marchezi multe goluri. Din punct de vedere defensiv simțim această presiune și de fiecare dată când facem o greșeală se pare că suntem pedepsiți. Băieții nu sunt proști și înțeleg toate aceste fragilități. Nu ne ascundem de ele. Trebuie să fim împreună, să avem o evoluție individuală fantastică din partea tuturor și să oferim o performanță colectivă solidă. Cred în băieți și cred că o putem face (să obțină calificarea)" - Jose Mourinho, antrenor Tottenham.





Valencia vs Atalanta (22:00) / Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport





Valencia: Cillessen; Gayà, Diakhaby, Coquelin, Wass; Guedes, Parejo, Kondogbia, Ferran; Rodrigo, Gameiro





Absenți: Garay, Maxi Gómez, Piccini, Manu Vallejo, Mangala, Jaume Costa, Gabriel (suspendat)









Atalanta: Gollini; Palomino, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, A Gómez, Iličić; Zapata









Ce s-a întâmplat în meciul tur:





Atalanta - Valencia 4-1

Misiune imposibilă pentru "lilieci"

Atalanta, recital ofensiv în Serie A

Atalanta, echipa mai odihnită

Valencia, doar o înfrângere pe teren propriu în acest sezon

Defensiva, punctul slab al Valenciei



Fără spectatori pe Mestalla

Un mare dezavantaj al Valenciei este faptul că nu se va putea baza pe sprijinul fanilor. Partida de pe Estadio de Mestalla se va disputa cu porțile închise, din cauza coronavirusului. În tur, pe San Siro au fost prezenți 44.236 de spectatori.

Valencia: o victorie, două remize, două înfrângeri

Atalanta: patru victorii, o remiză

Atalanta - Genoa 2-2

Valencia: locul 7 în LaLiga (42 puncte - 11 victorii, 9 remize, 7 înfrângeri); Golaveraj: 38-39

Aflată pentru a patra oară în optimile Champions League, Valencia nu a mai trecut de această fază din anul 2007 (2-2 în deplasare și 0-0 acasă cu Inter). Ultima dată, "liliecii" au fost eliminați de PSG, în sezonul 2012/13 (1-2 pe teren propriu și 1-1 în deplasare).

Din cele 20 de duble manșe în care a pierdut în deplasare în primul tur, în competițiile UEFA, Valencia a recuperat diferența de scor și s-a impus la general de zece ori. Anterior, Valencia nu a fost învinsă niciodată în prima manșă cu 4-1.

Singura dată în care Valencia a întors o înfrângere suferită în deplasare la mai mult de un gol a fost în sferturile Europa League, ediția 2013/14. Formația spaniolă a revenit de la 0-3 cu Basel, câștigând pe teren propriu cu 5-0, după prelungiri.

Valencia a ajuns în finala Champions League în două sezoane consecutive: 1999/2000 (0-3 vs Real Madrid) și 2000/2001 (1-1, 4-5 la loviturile de departajare vs Bayern Munchen).

Debutantă în Champions Leaguea, Atalanta va disputa al 43-lea meci într-o competiție europeană (a șaptea campanie). Italienii au ajuns în semifinalele Cupei Cupelor UEFA (1987/1988) și în sferturile Cupei UEFA (1990/1991).

Bilanțul formației din Seria A în ceea ce privește scorul general în dublele manșe în care a câștigat în primul tur pe teren propriu este de o victorie și o înfrângere: Atalanta a fost învinsă de Sporting, în primul tur al Cupei Cupelor, ediția 1963/64 (2-0 acasă, 1-3 în deplasare, 1-3 la rejucare), dar și-a luat revanșa în fața portughezilor în sferturile aceleiași competiții, la ediția din 1987/88 (2-0 acasă, 1-1 în deplasare).

Ce au spus cei doi antrenori

Carlos del Cerro Grande (central), Juan Carlos Yuste, Roberto Alonso (asistenți), Juan Martínez Munuera (al patrulea oficial); Ricardo de Burgos (VAR), Guillermo Cuadra Fernandez (asistent VAR).După tragerea la sorți, RB Leipzig era văzută ca outsider în confruntarea cu Tottenham, finalista ediției de anul trecut, dar nemții au arătat încă o dată că nu fac act de prezență în Champions League. Echipa lui Julian Nagelsmann s-a impus cu 1-0 la Londra (Werner 58', gol din penalty), iar acum are prima șansă la calificare. Aflată în premieră în "primăvara" Champions League, Leipzig poate scrie istorie prin atingerea sferturilor.Înființată în 2009, RB Leipzig a progresat enorm în ultimii ani, iar în acest sezon are un parcurs foarte bun în Bundesliga. După două remize în ultimele două etape, taurii roșii și-au diminuat șansele la titlu, dar lupta rămâne deschisă (se află pe locul 3, la cinci puncte de liderul Bayern Munchen).Formația lui Nagelsmann este neînvinsă în ultimele șase partide (trei victorii, trei remize), în tot acest timp încasând un singur gol (1-1 cu Bayer Leverkusen). Această performanță poate constitui un semnal de alarmă pentru trupa lui Mourinho. În plus, RB Leipzig a pierdut doar două partide pe teren propriu în actualul sezon competițional: 1-3 cu Schalke, în Bundesliga (28 septembrie 2019), și 0-2 cu Lyon, în grupele Champions League (2 octombrie 2019).Este interesant de văzut faptul că înainte de duelul de pe teren propriu cu RB Leipzig, Tottenham avea șapte partide consecutive fără înfrângere (cinci victorii, două remize). Eșecul cu nemții a destabilizat și mai mult echipa lui Mourinho, una măcinată oricum de accidentări. În ultimele cinci meciuri jucate, Tottenham are patru înfrângeri, printre care eliminarea din Cupa Angliei în optimi, și o remiză (1-1 cu Burnley, în ultimul meci din Premier League).Tottenham este o echipă fără repere în acest moment și, cel mai important, nu îi are la dispoziție pe cei mai buni jucători din atac, Harry Kane și Heung-Min Son. Acest "handicap" s-ar putea dovedi încă o dată decisiv, dar Mourinho nu duce lipsă de soluții: "Mă întrebi dacă putem marca două goluri fără Kane, Son și Bergwijn? Sunt multe moduri prin care poți înscrie goluri. Chiar și un jucător de la Leipzig poate înscrie pentru noi ".În ciuda absențelor de marcă, Tottenham este obligată să abordeze ofensiv partida de la Leipzig și să marcheze cel puțin un gol pentru a spera la calificare. Totuși, pare greu de crezut că va rezista fără să primească gol, mai ales că nemții arată foarte bine în atac (au 62 de goluri marcate în 25 de meciuri jucate în Bundesliga și doar 26 primite. De menționat că nici apărarea nu le oferă londonezilor prea multă siguranță. În 29 de meciuri jucate în Premier League, Tottenham a primit 40 de goluri (a înscris 47).În plus, RB Leipzig are și avantajul terenului propriu, iar suporterii vor avea cu siguranță un rol important. Red Bull Arena are o capacitate de 42.959 de locuri.Wolfsburg - Leipzig 0-0Leipzig - Leverkusen 1-1Schalke - Leipzig 0-5Tottenham - Leipzig 0-1Leipzig - Bremen 3-0Burnley - Tottenham 1-1Tottenham - Norwich 1-1, 2-3 la penaltiuri (Cupa Angliei, optimi)Tottenham - Wolves 2-3Chelsea - Tottenham 2-1"Orice jucător care nu și-ar depăși limitele [pentru un joc ca acesta] nu are ceea ce este nevoie pentru a fi profesionist. Sperăm să oferim o evoluție asemănătoare cu cea de la Londra. Să ai un portar bun este întotdeauna important. Când două echipe bune se întâlnesc, pot fi foarte puține șanse. Sunt foarte fericit că îl am pe Péter [Gulácsi], dar nu sunt atât de fericit că Tottenham îl are pe Hugo Lloris, pentru că și el este și un mare portar" -Incert: Rodrigo (accidentat)Incert: Tolói (accidentat)Ovidiu Haţegan (central), Octavian Șovre, Sebastian Gheorghe (asistenți), Sebastian Colţescu (al patrulea oficial) - toți din România; Pawel Gil (VAR), Tomasz Kwiatkowski (asistent VAR) - ambii din Polonia.Atalanta vine pe Mestalla cu biletele pentru sferturi în buzunar. Ehipa lui Gian Piero Gasperini nu a avut milă de Valencia în manș tur, impunându-se cu 4-1 pe San Siro (la Milano). Sigur, golul marcat de Cheryshev (66') îi face pe "lilieci" să mai spere la calificare, dar pare greu de crezut că se va întâmpla ținând cont de forma celor două echipe.Atalanta este o adevărată mașinărie de goluri. Numai în ultimul meci, jucat la 1 martie cu Lecce, echipa din Bergamo a marcat nu mai puțin de șapte goluri (scor 7-2). Formația lui Gasperini este neînvinsă în ultimele șase meciuri disputate (cinci victorii și o remiză), iar în tot acest timp a marcat în total 24 de goluri (în două partide a înscris de șapte ori: 7-0 cu Torino și 7-2 cu Lecce). Dacă mai era nevoie de menționat, Atalanta este echipa din Serie A cu cel mai bun atac – 70 de goluri marcate în 25 de meciuri (este urmată la acest capitol de Lazio – 60 goluri, AS Roma – 51 goluri și Juventus – 50 goluri).Un plus pentru Atalanta ar fi timpul pe care l-a avut la dispoziție pentru pregătirea returului cu Valencia. Italienii nu au mai jucat de la 1 martie, programul din Serie A fiind dat peste cap de epidemia de coronavirus. În schimb, Valencia a jucat vineri (6 martie) cu Alaves, în deplasare, încheind la egalitate (scor 1-1), după ce s-a aflat la conducere până în minutul 73.De partea cealaltă, trupa lui Albert Celades nu traversează cea mai bună perioadă, având un singur succes în ultimele 7 partide oficiale. Chiar și așa, "liliecii" sunt puternici pe teren propriu, unde au doar o înfrângere în actualul sezon competițional (0-3 cu Ajax, în faza grupelor Champions League).Ținând cont de puterea ofensivă a adversarilor, Valencia ar trebui să aibă o apărare de fier pe Mestalla, însă statistica ne arată că defensiva este un punct slab al "liliecilor". Valencia are un golaveraj negativ în campionat, în 27 de meciuri jucate având 38 de goluri înscrise și 39 de goluri încasate. În aceste condiții, situația Valenciei e clară, trebuie să iasă la joc din primele minute pentru a spera la întoarcerea scorului.Alaves - Valencia 1-1Valencia - Betis 2-1Real Sociedad - Valencia 3-0Atalanta - Valencia 4-1Valencia - Atletico 2-2Lecce - Atalanta 2-7Atalanta - Valencia 4-1Atalanta - AS Roma 2-1Fiorentina - Atalanta 1-2(48 de puncte - 14 victorii, 6 remize, 5 înfrângeri); Golaveraj: 70-34"Ne vom pregăti cât mai bine pentru joc. Suntem puternici acasă, iar rezultatul din prima etapă nu reflectă corect ceea ce s-a întâmplat în joc. Nu cred că avem nevoie de un miracol pentru a ne califica - deloc " -"Bineînțeles că rezultatele precum victoria cu 4-1 din prima manșă ne sporesc încrederea. Trebuie să marcăm la Valencia, să rămânem concentrați și să ne apărăm bine, dar nu vreau să suferim. Trebuie să continuăm să jucăm la cel mai bun nivel - este un lucru psihologic la care lucrăm, pentru că ni se pare confortabil și presupunem că treaba este deja terminată atunci când nu este chiar așa. Băieții au fost grozavi în primul tur, dar nu voi sărbători până când a doua manșă nu va fi încheiată" -