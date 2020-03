​VIDEO Barcelona vs Real Sociedad 1-0 / Lionel Messi, decisiv pentru catalani

LaLiga

Unicul gol al partidei a fost înscris de Lionel Messi, din penalti, în minutul 81. Vezi aici reușita argentinianului. Tot sâmbătă, Mallorca a câștigat pe terenul lui Eibar (2-1), în timp ce Atletico Madrid și Sevilla au terminat la egalitate (2-2).Getafe vs Celta VigoOsasuna vs EspanyolValladolid vs Athletic BilbaoLevante vs GranadaVillarreal vs LeganesBetis vs Real Madrid1. Barcelona 27 meciuri (63-31 golaveraj) 58 puncte2. Real Madrid 26 (48-17) 563. Sevilla 27 (39-29) 474. Getafe 26 (37-25) 455. Atletico Madrid 27 (31-21) 456. Real Sociedad 26 (43-32) 437. Valencia 27 (38-39) 42 etc.