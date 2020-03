​VIDEO Cupa Angliei: Manchester United, ultima echipă calificată în sferturi / Super execuție a lui Shaw

​Manchester United a întregit tabloul sferturilor din Cupa Angliei, după ce a trecut la scor de neprezentare (3-0) de Derby County, pe Pride Park.

Luke Shaw a deschis scorul în minutul 33, cu un șut superb, cu pământul, care l-a păcălit pe Roos. Celelalte două goluri ale diavolilor au fost semnate de Odion Ighalo (41' și 70'), aflat la debut în Cupa Angliei.



Ighalo, atacantul nigerian împrumutat de la Shanghai Greenland Shenhua în această iarnă, are trei goluri în șase meciuri jucate pentru Manchester United. El a marcat primul său gol pentru United în returul cu Brugge, din 16-imile Europa League.





La partida de pe Pride Park (Derby) au asistat 31.379 de spectatori.

Programul sferturilor:

Sheffield United - Arsenal

Newcastle - Manchester City

Norwich - Manchester United

Leicester - Chelsea

Vezi mai jos golurile partidei Derby vs Manchester United:



A goal for our no.2⃣5⃣ on his #MUFC FA Cup debut! \uD83C\uDDF3\uD83C\uDDEC pic.twitter.com/k2sOtH4xZ7

\uD83D\uDCA5 A thumping finish from @IghaloJude as he nets his second and #MUFC's third \uD83D\uDC4Cpic.twitter.com/QHKE9pKAmk