​VIDEO Cupa Angliei: Manchester City și Licester, în sferturi; Tottenham, eliminată de Norwich la penaltiuri

​Manchester City și Leicester au obținut victorii la limită în meciurile cu Sheffield Wednesday (Championship), respectiv Birmingham și s-au calificat în sferturile Cupei Angliei. În schimb, Tottenham a fost eliminată de Norwich, ultima clasată din Premier League, după loviturile de departajare.

Pe stadionul Hillsborough din Sheffield, Manchester City s-a impus grație golului marcat de Aguero, în minutul 53. "Cetățenii" continuă astfel cursa de apărare a trofeului cucerit anul trecut, după 6-0 în finală cu Watford.

În partida de pe King Power Stadium, diferența dintre Leicester și Birmingham a fost făcută tot de un singur gol. Reușita lui Ricardo Pereira din minutul 82 le-a adus calificarea în sferturi "vulpilor".

Surpriza serii a fost oferită de Norwich, ultima clasată din Premier League, care a eliminat-o din competiție pe Tottenham. A fost 1-1 după primele 90 de minute ale partidei de pe Tottenham Hotspur Stadium. Trupa lui Mourinho a deschis scorul în minutul 13, prin Vertonghen, dar oaspeții au egalat în minutul 78, prin Drmic.

S-a ajuns în prelungiri, dar scorul a rămas neschimbat, iar învingătoarea s-a decis la penaltiuri. Norwich s-a impus cu 3-2, obținând calificarea în sferturi. Pentru Norwich au marcat de la punctul cu var Idah, Stiepermann și Cantwell, iar McLean (primul executant) a ratat.

De la Tottenham au înscris la loviturile departajare doar Dier și LoCelso. Lamela, Parrott și Fernandes nu au reușit să marcheze.

Ultima confruntare din optimile Cupei Angliei va avea loc joi, între Derby County și Manchester United.

Miercuri a avut și tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din sferturi, iar programul este următorul:

Sheffield United - Arsenal

Newcastle - Manchester City

Norwich - Derby/Manchester United



Leicester - Chelsea



Following @NorwichCityFC's penalty shoot-out victory #UndertheLights, here is your updated Emirates FA Cup quarter-final draw ✨#EmiratesFACup pic.twitter.com/ufQ99pecGc