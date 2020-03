Reacția lui Quique Setien după eșecul din primul El Clasico al carierei - "Este momentul să felicităm adversarul"

Quique Setien a pierdut primul El Clasico al carierei, Barcelona fiind învinsă cu 2-0 de Real Madrid, pe Santiago Bernabeu. Antrenorul catalanilor a recunoscut superioritatea madrilenilor, dar consideră că înfrângerea echipei sale nu afectează lupta la titlu.





"Câteodată pierzi și este normal. Au pus multă presiune pe noi. Am încercat să pasăm mingea rapid pentru a evita presiunea, dar nu este ușor împotriva unor astfel de jucători. Nu este ușor să ataci și să te aperi la în același timp.







Am jucat bine în prima repriză. Am controlat jocul în prima repriză, dar apoi au fost câteva pase inexacte și mingi pierdute. Este momentul să felicităm adversarul", a spus Quique Setien, după eșecul din El Clasico.







"Avem și alți jucători, dar este adevărat că Messi este foarte important. Nu ar trebui să fim obsedați pentru că el nu a marcat. Am avut și alți jucători care și-au creat ocazii, dar nu au reușit să marcheze", a mai spus antrenorul catalanilor, potrivit Marca.

Despre lupta la titlu "Săptămâna trecută, aveam două puncte avans. Acum, ei au unul în plus. Mai e mult până la final și se pot întâmpla multe în cursa pentru titlu. Este o înfrângere grea, deoarece aceste jocuri te afectează atunci când le pierzi, evident, dar avem capacitatea de a ne recupera. Există lucruri pozitive cu care rămânem și vom analiza ceea ce nu am făcut bine", a precizat Setien.



Ce a spus Zinedine Zidane

"Merităm victoria pentru tot ceea ce am făcut, în atac și în apărare. A fost o săptămână complicată pentru noi și am avut șansa să întoarcem lucrurile și am reușit asta.





Dar această victorie nu schimbă nimic. Avem un drum lung și trebuie să continuăm. Am câștigat trei puncte importante, dar vom avea jocuri mai dificile și vom fi din nou criticați.





Mă bucur pentru Vinicius. A meritat să înscrie. Este un gol important împotriva unui adversar important. Mi-ar fi plăcut ca șutul lui Isco să intre, dar Marc-Andre Ter Stegen a făcut o oprire incredibilă.





Mariano Diaz a intrat și a marcat. Mă bucur pentru el, pentru că nu a jucat prea mult, așa că nu este ușor. Toată lumea este fericită pentru el, pentru că a dat totul.





Prima repriză a fost un pic complicată, a fost un joc echilibrat, dar am făcut o a două repriză foarte bună. Am fost superiori ofensiv și am pus presiune foarte bine", a declarat Zinedine Zidane, antrenorul lui Real Madrid, conform BBC.





Real s-a impus prin golurile marcate de Vinicius Junior (71'), la care a contribuit și fundaşul Pique, cu o deviere care l-a păcălit pe Ter Stegen, şi de Mariano Diaz (90+2'). În urma acestui succes, trupa lui Zinedine Zidane a urcat pe primul loc în clasament, având un punct avans faţă de Barcelona.