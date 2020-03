VIDEO Cupa Ligii Angliei: Manchester City a câștigat trofeul pentru al treilea an la rând

Manchester City a cucerit Cupa Ligii Angliei pentru al treilea an consecutiv și pentru a șaptea oară în istorie. "Cetățenii" s-au impus cu 2-1 în finala cu Aston Villa, pe Wembley. Toate golurile partidei au fost marcate în prima repriză.

Aguero 20' și Rodri 30' au înscris pentru Manchester City, iar scorul final a fost stabilit de Samata, în minutul 41.



Manchester City are acum șapte trofee ale Cupei Ligii Angliei în palmares (1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020). Cetățenii au pierdut o singură finală în Cupa Ligii, în 1974.

Pep Guardiola se află la al optulea trofeu cucerit în calitate de antrenor al lui Manchester City: două titluri în Premier League (2017/2018; 2018/2019), o Cupă a Angliei (2018/2019), trei Cupe ale Ligii (2017/2018; 2018/2019; 2019/2020) și două Supercupe ale Angliei (2018/2019; 2019/2020).



Aston Villa a câștigat de cinci ori Cupa Ligii, în sezoanele 1995/96, 93/94, 76/77, 74/75, 60/61, și a mai disputat alte trei finale (sezoanele 62/63, 70/71, 2009/10).



Echipele cu cele mai multe trofee în Cupa Ligii Angliei:



Liverpool 8

Manchester City 7

Manchester United 5

Aston Villa 5

Chelsea 5

Tottenham 4

Notthingham 4

Leicester 3



