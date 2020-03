LaLiga: Real Madrid vs Barcelona (22:00) / Catalanii, neînvinși în campionat pe Bernabeu din 2014 - Vor reuși madrilenii să rupă blestemul?

Primăvara vine cu unul din cele mai așteptate meciuri de fotbal din lume, Real Madrid vs Barcelona. Episodul El Clasico cu numărul 180 din LaLiga le găsește pe cele două rivale pe primele două poziții în clasament. Barca e lider, cu doar două puncte avans, iar duelul de pe "Santiago Bernabeu" se poate dovedi decisiv în lupta pentru titlu. Trupa lui Zidane nu traversează cea mai bună perioadă, iar catalanii nu au mai pierdut în campionat pe terenul madrilenilor din 2014.





El Clasico poate fi urmărit în direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport, Look Plus și LiveText pe HotNews.ro, de la ora 22:00 (ora României).





Echipele probabile:





Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Kroos, Casemiro, Valverde - Isco, Benzema, Bale; Antrenor: Zinedine Zidane





Cum arată loturile celor două echipe:





Real Madrid: Courtois, Areola, Toni Fuidias, Carvajal, Militão, Ramos, Varane, Marcelo, Mendy, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco, Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Mariano, Vinicius Jr.





Accidentați: Asensio, Hazard





Susapendat: Rodrygo





Barcelona: Ter Stegen, N. Semedo, Piqué, I. Rakitic, Sergio, Arthur, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, Braithwaite, F. De Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Collado, Ansu Fati.





Accidentați: Dembele, Sergi Roberto, Luis Suarez









Real Madrid: o victorie, o remiză, trei înfrângeri

Barcelona: trei victorii,o remiză, o înfrângere

Cum arată clasamentul înainte de El Clasico:





Barcelona, neînvinsă în campionat pe Bernabeu din 2014

Quique Setien, primul El Clasico din cariera de antrenor

Ce spune Setien înaintea primului său El Clasico

Cum s-au descurcat ultimii cinci antrenori ai Barcelonei la debutul în El Clasico

Ce a spus Zinedine Zidane

"Fiecare dintre noi e liber să critice şi asta faceţi şi voi, presa. Putem pierde meciuri, dar responsabilul sunt eu. Vă înţeleg, nu e nimic nou pentru mine. Ştiu însă ceea ce am de făcut, atât eu cât şi jucătorii mei, aşa că vom încerca să o scoatem la capăt împreună. Dacă noi suntem în criză, la celelalte echipe e dezastru?" a declarat Zidane, potrivit Telekom Sport.



Există Messidependenţă la Barcelona? "Ştim cât este de important pentru pentru ei. Există posibilitatea ca fără Leo Messi, Barcelona să arate mult mai rău. Noi suntem preocupaţi însă de ceea ce avem noi de făcut, e mai important pentru noi!" a mărturisit tehnicianul francez al Realului.





Zidane cere ajutor din partea suporterilor





"Suntem într-un moment delicat pentru că avem trei meciuri consecutive în care nu am câştigat contra lor pe stadionul nostru. Sunt lucruri care se pot întâmpla, aşa este. Starea noastră de spirit şi fotbalul nostru poate schimba lucrurile. Fanii sunt foarte importanţi, împreună putem schimba lucrurile. Avem nevoie de publicul nostru din minutul 1 până în minutul 90. Pot înţelege că sunt supăraţi, dar avem nevoie de ei şi ei au nevoie de noi", a anunţat Zidane.





Zidane nu este îngrijorat din cauza ofensivei





Barcelona vs Real Madrid, ultimele zece întâlniri directe (meciuri oficiale):

Meciuri în LaLiga: 179. Victorii Real - 72, Victorii Barcelona - 72, Remize - 35.

Meciuri în Cupa Regelui: 35. Victorii Real - 12, Victorii Barcelona - 15.

Meciuri în Cupa Ligii: 6. Victorii Real - 0, Victorii Barcelona - 2.

Meciuri în Supercupa Spaniei: 14. Victorii Real - 8, Victorii Barcelona - 4.

Meciuri în Champions League: 8. Victorii Real - 3, Victorii Barcelona - 2.

În toate competițiile: 242 de partide. Victorii Real - 95, Victorii Barcelona - 95, Remize - 52.

Toate meciurile (plus amicale): 276. Victorii Real - 99, Victorii Barcelona - 115, Remize - 62.

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Pique, Umtiti, Firpo - Arthur, Busquets, F. De Jong - Vidal, Messi, Griezmann; Antrenor: Quique SetiénUCL: Real Madrid 1-2 Manchester CityLaLiga: Levante 1-0 Real MadridLaLiga: Real Madrid 2-2 CeltaLaLiga: Osasuna 1-4 Real MadridCupa Spaniei: Real Madrid 3-4 Real SociedadUCL: Napoli 1-1 BarçaLaLiga: Barça 5-0 EibarLaLiga: Barça 2-1 GetafeLaLiga Betis 2-3 BarçaCupa Spaniei: Athletic 1-0 Barça1. Barcelona 55 puncte (golaveraj 62:29)2. Real Madrid 53 (46:17)3. Real Sociedad 43 (43:31)4. Atletico Madrid 43 (28:18)FC Barcelona nu a mai pierdut niciun meci din campionat pe terenul madrilenilor în ultimii cinci ani. Ultimul eşec al catalanilor pe stadionul Santiago Bernabeu datează din 25 octombrie 2014, când Real s-a impus cu 3-1, prin golurile marcate de Cristiano Ronaldo (35 din penalty), Pepe (49) şi Karim Benzema (61), după ce Barca reuşise deschiderea scorului prin Neymar (4).La acel meci, Barcelona era condusă de Luis Enrique, actualul selectioner al Spaniei, iar pe banca albilor se afla italianul Carlo Ancelotti.Mulți dintre jucătorii de atunci Realului se regăsesc și astăzi în lot. Dani Carvajal, Sergio Ramos, Marcelo, Isco Alarcon, Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema şi James Rodriguez au fost titulari la victoria din 2014, în timp ce Raphael Varane şi Nacho Fernandez s-au aflat pe banca de rezerve.Din tabăra catalanilor au rămas Gerard Pique, Sergio Busquets, Leo Messi, Luis Suarez (accidentat), Ivan Rakitic, Sergi Roberto şi Jordi Alba.Instalat pe banca celor de la Barcelona la 14 ianuarie, Quique Setien se află în fața primului El Clasico din carieră de antrenor. Venirea noului antrenor nu a adus neapărat schimbarea dorită la formăția blaugrana.În zece meciuri cu Setien la cârmă, Barcelona a înregistrat șapte victorii, două înfrângeri (0-2 cu Valencia, în LaLiga, și 0-1 cu Athletic Bilbao în sferturile Cupei Spaniei) și o remiză (1-1 cu Napoli, în primul tur al optimilor Champions League."Ar putea fi o zi foarte importantă. O victorie ne-ar oferi un avantaj. Nu știu dacă ar fi suficient - sunt sigur că nu ar fi. Vedem că se întâmplă lucruri foarte ciudate în fotbal, dar nu prea am încredere în forma din ultima perioada. În fotbal, lași trecutul în urmă.Într-un Clásico, oamenii tind să uite de puncte, de pozițiile din clasament. Acesta este un Clasico în care ambele echipe joacă întotdeauna la fel de bine, indiferent de situația în care se află", a declarat antrenorul catalanilor"Pentru Madrid, este un joc vital - probabil mult mai important decât este pentru noi, din cauza situației din clasament în momentul de față și a timpului rămas. Am putea avea un avans de cinci puncte, ceea ce ar fi un mare pas înainte. Ei ar avea mult de recuperat. Nu-mi place cuvântul decisiv, este cu siguranță important" - Quique Setien.două victorii, două remize și patru înfrângeriPep Guardiola: Barcelona - Real Madrid 2-0, 13 decembrie 2008Tito Vilanova: Barcelona - Real Madrid 2-2, 7 octombrie 2012Gerardo Martino: Barcelona - Real Madrid 2-1, 23 octombrie 2013Luis Enrique: Real Madrid - Barcelona 3-1, 25 octombrie 2014Ernesto Valverde: Real Madrid - Barcelona 0-3, 23 decembrie 2017"Nu sunt preocupat să ştiţi. Am câştigat în ultimele patru luni meciuri şi fără Eden în teren. La final, nu e vorba despre asta, important este grupul. În plus, cred că noi am arătat că suntem în stare să marcăm multe goluri. Există oportunităţi acum pentru alţi fotbalişti, aşa că mereu trebuie să aleg opţiunile cele mai potrivite", a mai spus tehnicianul madrilenilor.Barcelona - Real Madrid 0-0, 18 decembrie 2019 (LaLiga)Real Madrid - Barcelona 0-1, 2 martie 2019 (LaLiga)Real Madrid - Barcelona 0-3, 27 februarie 2019 (Cupa Spaniei)Barcelona - Real Madrid 1-1, 6 februarie 2019 (Cupa Spaniei)Barcelona - Real Madrid 5-1, 28 octombrie 2018 (LaLiga)Barcelona - Real Madrid 2-2, 6 mai 2018 (LaLiga)Real Madrid - Barcelona 0-3, 23 decembrie 2017 (LaLiga)Real Madrid - Barcelona 2-0, 17 august 2017 (Supercupa Spaniei)Barcelona - Real Madrid 1-3, 13 august 2017 (Supercupa Spaniei)Real Madrid - Barcelona 2-3, 23 aprilie 2017 (LaLiga)Barcelona: Lionel Messi - 18 goluriReal Madrid: Karim Benzema - 13 goluri1. Lionel Messi (Barcelona) 26 de goluri2. Alfredo Di Stefano (Real Madrid) 183. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 181. Manuel Sanchis (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid) - 43 de partide2. Xavi Hernandez (Barcelona), Francisco Gento (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona) - 423.Andres Iniesta (Barcelona) - 384. Fernando Hierro (Real Madrid), Raul (Real Madrid), Iker Casillas (Real Madrid), Sergio Busquets (Barcelona) 37