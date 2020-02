Derby-ul Juventus vs Inter, programat duminică, a fost amânat pentru luna mai, din cauza epidemiei de coronavirus, informează Gazzetta dello Sport. Inițial, derby d'Italia trebuia să se joace fără spectatori.





Pe lângă Juventus vs Inter, alte patru meciuri din etapa a 26-a din Serie A au fost amânate: Udinese vs Fiorentina, AC Milan vs Genoa, Parma vs Spal, Sassuolo vs Brescia.







Conform sursei citate, aceste partide ar urma să aibă loc pe 13 mai.