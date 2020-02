​Europa League: Ce dueluri vom avea în optimi - Cu cine va juca Rangers-ul lui Ianis Hagi

Formaţia Glasgow Rangers, la care joacă Ianis Hagi, va întâlni echipa Bayer Leverkusen în optimile de finală ale Ligii Europa, s-a stabilit la tragerea de sorţi care a avut loc vineri, la Nyon, transmite News.ro.

Fosta adversară a CFR Cluj în 16-imi, FC Sevilla, va juca cu AS Roma.



Istanbul Başakşehir şi LASK Linz sunt în premieră în această fază a competiţiei.

Confruntările din optimile Ligii Europa sunt următoarele:



Istanbul Başakşehir - FC Copenhaga



Olympiakos - Wolverhampton



Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen



Wolfsburg - Şahtior Doneţk



Inter Milano - Getafe



FC Sevilla - AS Roma



Eintracht Frankfurt sau Salzburg - FC Basel



LASK Linz - Manchester United



Meciul Salzburg – Eintracht Frankfurt (în tur 1-4), ultimul din 16-imi, a fost amânat pentru vineri, din cauza unei furtuni.



Prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Europa va avea loc la 12 martie, iar returul la 19 martie.

