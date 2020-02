Julen Lopetegui: "S-a făcut dreptate, le-am fost superiori celor de la Cluj"

Tehnicianul echipei FC Sevilla, Julen Lopetegui, a declarat, joi seară, după calificarea în optimile de finală ale Ligii Europa, după 0-0 cu CFR Cluj, că s-a făcut dreptate, el considerând că formaţia sa a fost superioară campioanei României, transmite News.ro.







"Am suferit în acest meci, pentru că nu am marcat, dar am avut multe ocazii. Cred că au fost suficiente ocazii pentru ca meciul să se fi terminat cu un rezultat mai confortabil. Totuşi, dacă nu înscrii, încet-încet echipa adversă îşi creează oportunităţi. Au fost doar cinci minute cu sentimentul de pericol. Meciul a fost al nostru total. A venit apoi golul după henţ şi din fericire a fost anulat după consultarea VAR. S-a făcut dreptate, pentru că le-am fost superiori celor de la Cluj", a spus Julen Lopetegui, potrivit presei spaniole.



Formaţia CFR Cluj a ratat calificarea în optimile de finală ale Ligii Europa, după ce a remizat cu FC Sevilla, scor 0-0, în manşa secundă a 16-imilor, pe stadionul Ramon Sanchez-Pizjuan. În tur, scorul a fost 1-1. CFR Cluj a avut un gol anulat spre final pentru henţ, după consultarea VAR.