​Champions League: Real Madrid vs Manchester City, finala din optimi / Lyon, misiune dificilă cu Juventus

Real Madrid vs Manchester City (22:00) / Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus

Întâlniri directe: 4

Victorii Real Madrid: 2

Victorii Manchester City: 2

Golaveraj: 5-3





Echipele probabile:





Real Madrid: Courtois: Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modrić, Valverde, Casemiro, Kroos; Vinícius Júnior, Benzema

Absenți: Asensio, Hazard (accidentați)





Absent: Sané (accidentat)

Va lipsi în meciul următor dacă va primi galben: Mendy





Arbitri: Daniele Orsato (central), Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (asistenți), Daniele Doveri (al patrulea oficial), Massimiliano Irrati (VAR), Ciro Carbone (asistent VAR) - toți din Italia.





Ultimele cinci partide

Real Madrid: trei victorii, o remiză, o înfrângere

Levante vs Real Madrid 1-0

Real Madrid vs Celta Vigo 2-2

Osasuna vs Real Madrid 1-4

Real Madrid vs Atletico Madrid 1-0

Valladolid vs Real Madrid 0-1

Manchester City: trei victorii, două înfrângeri

Leicester vs Manchester City 0-1

Manchester City vs West Ham 2-0

Tottenham vs Manchester City 2-0

Manchester City vs Manchester United 0-1

Manchester City vs Fulham 4-0





Rezultatele din faza grupelor:





Real Madrid - locul 2 în Grupa A (PSG, Club Brugge, Galatasaray): trei victorii, două remize, o înfrângere; Golaveraj: 14-8





Manchester City - locul 1 în Grupa C (Atalanta, Șahtior Donețk, Dinamo Zagreb): patru victorii, două remize; Golaveraj: 16-4





Situația celor două echipe în campionat:





Real Madrid - locul 2 în LaLiga (15 victorii, 8 remize, 2 înfrângeri); Golaveraj: 46-17





Manchester City - locul 2 în Premier League (18 victorii, 3 remize, 6 înfrângeri); Golaveraj: 68-29





De știut:

Real Madrid și Manchester City au fost de două ori colege de grupă în Champions League: ibericii s-au impus de fiecare dată pe teren propriu (3-2 în 2012, 1-0 în 2016) și au obținut remize în deplasare (1-1 în 2012, 0-0 în 2016). Cele două formații s-au întâlnit de două ori la turneul amical International Champions Cup: Real a câștigat cu 4-1 în 2016, în timp ce Manchester City s-a impus cu 4-1 în 2017.





Real Madrid a câștigat doar trei din ultimele nouă partide disputate pe teren propriu în competițiile europene (a mai înregistrat trei remize și trei înfrângeri). Totuși, echipa a pierdut doar patru din ultimele 49 de meciuri jucate pe Santiago Bernabeu în Champions League (a câștigat 37).

Sezonul trecut, Real Madrid (condusă la acea vreme de Santiago Solari) a fost eliminată în optimi de Ajax Amsterdam (3-5 la general, după ce a pierdut cu 4-1 pe teren propriu). Sezonul 2009/2010 era ultimul în care Real nu ajungea măcar până în semifinale.

În sezonul precedent, Manchester City a reușit să treacă cu un zdrobitor 10-2 la general de Schalke în optimi (3-2 în Germania, 7-0 în Anglia). A fost însă al doilea an consecutiv în care "cetățenii" au fost eliminați în sferturi de o echipă engleză: Tottenham s-a impus grație golurilor marcate în deplasare (4-4 la general).





Real Madrid a cucerit de 13 ori Champions League / Cupa Campionilor Europeni (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018), de două ori Cupa UEFA (1985, 1986), de patru ori SuperCupa Europei (2002, 2014, 2016, 2017). De cealaltă parte, Manchester City are în palmares doar Cupa Cupelor UEFA din sezonul 1969/1970.

Zinedine Zidane a adus ultimele trei "urecheate" din vitrina madrilenilor. Pep Guardiola are două trofee Champions League câștigate, ambele în calitate de antrenor al Barcelonei (2009, 2011).

Ce au spus cei doi antrenori:





"Doar pentru că am avut o serie de rezultate nefavorabile, nu înseamnă că o ducem rău. Acest meci este despre Real Madrid vs Manchester City, nu despre Zidane vs Guardiola. Ne bucurăm pentru că acestea sunt meciurile pe care vrem să le disputăm și suntem pregătiți pentru a face o treaba bună.

Multe echipe preferă să aibă mingea, un joc pe care și City îl abordează. Au o echipă plină de puncte forte, puncte pe care trebuie să le contracarăm. Nu ne vom schimba abordarea, ne vom focusa pe ceea ce avem de făcut" - Zinedine Zidane, antrenor Real Madrid.









"Trebuie să fim puternici, să avem calitate și să avem noroc. Trebuie să dam dovadă de o incredibilă putere de concentrare în jocul nostru, în abordarea meciului și să încercăm să fim puțin norocoși" - Pep Guardiola, antrenor Manchester City.

Rezumatul ultimului meci dintre Manchester City și Real Madrid (International Champions Cup 2017):

Olympique Lyon vs Juventus (22:00) / Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport

Întâlniri directe: 4

Victorii Juventus: 3

Remize: 1

Golaveraj: 2-5





Echipele probabile:





Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Tousart, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Dembélé, Terrier

Absenți: Depay, Reine-Adélaïde, Koné, Rafael (accidentați)

Va lipsi meciul următor dacă va primi galben: Koné





Juventus: Szczęsny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanić, Bentancur; Cuadrado, Ronaldo, Dybala

Absent: Demiral (accidentat)

Incerți: Khedira, Higuaín, Douglas Costa (accidentați)

Va lipsi meciul următor dacă va primi galben: Matuidi





Arbitri: Jesús Gil Manzano (central), Diego Barbero, Ángel Nevado (asistenți), Guillermo Cuadra Fernandez (al patrulea oficial), Juan Martínez Munuera (VAR), Ricardo de Burgos (asistent VAR) - toți din Spania.





Ultimele cinci partide:

Lyon: două victorii, două remize, o înfrângere

Metz vs Lyon 0-2

Lyon vs Strasbourg 1-1

Lyon vs Marseille 1-0

PSG vs Lyon 4-2

Lyon vs Amiens 0-0

Juventus: trei victorii, o remiză, o înfrângere

SPAL vs Juventus 1-2

Juventus vs Brescia 2-0

AC Milan vs Juventus 1-1

Verona vs Juventus 2-1

Juventus vs Fiorentina 3-0





Rezultatele din faza grupelor:





Lyon - locul 2 în Grupa G (RB Leipzig, Benfica, Zenit): două victorii, două remize, două înfrângeri; Golaveraj: 9-8





Juventus - locul 1 în Grupa D (Atletico Madrid, Leverkusen, Lokomotiv Moscova): cinci victorii, o remiză; Golaveraj: 12-4





Situația celor două echipe în campionat:





Lyon - locul 7 în Ligue 1 (10 victorii, 7 remize, 9 înfrângeri); Golaveraj: 40-26





Juventus - locul 1 în Serie A (19 victorii, 3 remize, 3 înfrângeri); Golaveraj: 48-24





De știut:

Toate confruntările directe dintre cele două echipe, patru la număr, au avut loc în ultimii șase ani. Juve a câștigat trei dintre ele, incluzând două meciuri câștigate în Franța cu 1-0.

Olympique Lyon se află pentru a 11-a oară în optimile Champions League. Francezii au trecut mai departe la primele trei prezențe în această etapă a competiției, însă au pierdut șase din ultimele șapte "duble". Ultima calificare în sferturi datează din sezonul 2009/2010 (2-1 la general vs Real Madrid).

Sezonul trecut, <Les Gones> (Puștii) au fost eliminați de Barcelona în optimi. Catalanii s-au impus cu 5-1 la general (a fost 0-0 în Franța).

Lyon a câștigat un singur meci din ultimele opt disputate pe teren propriu în competițiile europene (a mai înregistrat șase remize și o înfrângere).

Juventus se află pentru a 11-a oară în optimile Champions League. Sezonul trecut, <Bianconerii> au fost duși în sferturi de hat-trick-ul lui Cristiano Ronaldo (au întors rezultatul cu Atletico Madrid, după ce au pierdut cu 2-0 în Spania).

În sezonul precedent, Juventus s-a oprit în sferturile competiției unde a fost eliminată de Ajax Amsterdam, scor 2-3 la general (1-1 în Olanda, 1-2 în Spania).

Juventus a câștigat de două ori Champions League (1985 și 1996) și a pierdut alte șapte finale (un record), incluzând ultimele cinci disputate. De cealaltă parte, cea mai bună performanță a lui Olympique Lyon este semifinala din 2010 (învinsă de Bayern Munchen cu 4-0 la general). În 1997, francezii au câștigat Cupa UEFA Intertoto.

Ce au spus cei doi antrenori:

"Juventus joacă în același fel în care Napoli și Empoli jucau sub conducerea lui Sarri. Este un tactician abil, fără dubii. Toți am crezut ca PSG și Liverpool vor câștiga (n. r. meciurile disputate în turul optimilor). Acum este rândul nostru să ne încercăm sanșa și să arătăm cea mai bună formă.

Avem nevoie de toate acestea pentru un rezultat favorabil pentru meciul din partida tur cu Juventus. Și să sperăm că aceștia nu joacă la 100% din potențialul lor. Dacă doar ne apăram, nu vom câștiga meciul. Dacă vom prospera, vom avea nevoie de sprijinul suporterilor pentru a găsi și mai multă energie și pentru a fi în cea mai bună formă" - Rudi Garcia, antrenor Olympique Lyon.







"Lyon este o echipă cu o tehnică foarte bună, o echipă de viteză și cu rezistență fizică. Este o echipă periculoasă, trebuie să avem o performanță grozavă în acest meci. Cristiano Ronaldo este un jucător apreciat în toată lumea. Statisticile lui spun totul despre forma extraordinară în care se află. Este un jucător fermecător atât din punct de vedere al fizicului, cât și din punct de vedere mental. În Italia avem obligația și responsabilitatea de a invinge. În Europa, suntem printre cele 10 echipe care ne dorim acest lucru (n. r castigarea Champions League)" - Maurizio Sarri, antrenor Juventus.

Clasamentul golgheterilor în actuala ediție a Champions League:





Robert Lewandowski (Bayern München) 11

Erling Braut Haaland (Salzburg/Borussia Dortmund) 10 goluri

Serge Gnabry (Bayern München) 6

Dries Mertens (Napoli) 6

Harry Kane (Tottenham Hotspur) 6

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) 5

Raheem Sterling (Manchester City) 5

Heung-Min Son (Tottenham Hotspur) 5

Memphis Depay (Lyon) 5

Mauro Icardi (Paris Saint-Germain) 5

Lautaro Martínez (Internazionale Milano) 5





Sursa foto: uefa.com

Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Silva; Bernardo, Agüero, Sterling