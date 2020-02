VIDEO Liverpool a doborât recordul de victorii consecutive pe teren propriu în Premier League (3-2 cu West Ham)

Liverpool a fost condusă cu 2-1 de West Ham United pe Anfield, dar la final a fost echipa câștigătoare. Trupa lui Jurgen Klopp a întors scorul și s-a impus cu 3-2, doborând astfel recordul de victorii consecutive pe teren propriu în Premier League.



Wijnaldum a deschis scorul în minutul 9 pentru "cormorani", dar avantajul lui Liverpool nu a ținut decât trei minute. Diop a egalat pentru West Ham, iar cele două formații au fost la egalitate la pauză.



În minutul 54, West Ham a preluat conducerea, după reușita lui Fornals din minutul 54. Liverpool a reușit, însă, să întoarcă rezultatul în favoarea sa, obținând a 21-a victorie consecutivă pe teren propriu în Premier League. Celelalte două goluri ale gazdelor au fost înscrise de Salah (68') și Mane (81').

Recordul de victorii consecutive în Premier League era deținut de Manchester City. "Cetățenii" bifaseră 20 de succese la rând în perioada 2011-2012.



În plus, Liverpool a ajuns la 18 victorii consecutive în actuala ediție a campionatului. Această performanță este sinonimă cu egalarea recordului stabilit de Manchester City în perioada august - decembrie 2017, în ceea ce privește numărul de victorii consecutive într-un singur sezon din Premier League.



De la ultimul meci pierdut în Premier League (1-2 cu Manchester City, pe Etihad Stadium, la 3 ianuarie 2019), "cormoranii" au adunat 122 de puncte din 132 posibile.



În 27 de etape disputate în acest sezon din Premier League, Liverpool are o linie de clasament de invidiat: 26 victorii și o remiză (1-1 cu Manchester United, la 20 octombrie 2019). Golaveraj: 64-17. Formația lui Klopp este lider detașat, cu 79 de puncte, la 22 de lungimi față de Manchester City, ocupanta locului secund.



Liverpool set another new #PL record pic.twitter.com/mBlgJ2pUMO

Sadio Mane, decisiv pentru Liverpool:

That ball \uD83E\uDD29

That finish \uD83E\uDD29



Sadio and Trent complete the comeback \uD83D\uDD25 pic.twitter.com/AKax0Gjyqn