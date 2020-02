​Liga 1: CSU Craiova vs CFR Cluj 0-2 / Ardelenii termină sezonul regulat pe primul loc

Alături de CFR Cluj şi CSU Craiova, vor juca în play-off-ul Ligii I FCSB, Gaz Metan Mediaş, Astra Giurgiu şi FC Botoşani. În play-out vor evolua FC Viitorul, Dinamo, Sepsi, Chindia Târgovişte, Hermannstadt, Poli Iaşi, Academica Clinceni şi FC Voluntari.

Ultimul meci al sezonului regulat, FC Botoşani vs Poli Iaşi, are loc luni, de la ora 20.00.





La Craiova, golurile au fost marcate de Rondon ‘9 şi Martic ’67 (autogol).





Gazdele au ratat câteva ocazii importante în prima repriză, de două ori mingea lovind chiar bara. Şi CFR Cluj a avut o bară, în repriza a doua.





Jocul a fost întrerupt pentru scurt timp în minutul 37, când Chipciu (CFR Cluj) se pregătea să execute un corner. Atunci, în direcţia sa au fost aruncate din tribună câteva obiecte, între care şi o petardă. Chipciu s-a îndepărtat de colţul terenului, iar arbitrul Marcel Bîrsan a chemat echipele către jumătatea terenului, în zona băncilor de rezerve.

După ce a discutat cu reprezentanţii echipelor şi Bancu s-a dus către galeria Universităţii Craiova pentru a-i cere să nu mai arunce cu obiecte, jocul s-a reluat. Anterior, în minutul 22, după o ocazie importantă ratată de Universitatea Craiova, jucătorii echipei oaspete au acuzat fanii gazdelor că au aruncat cu diverse obiecte spre ei. Centralul Marcel Bîrsan le-a cerut gazdelor să facă un anunţ la staţia de amplificare.





Înainte de startul reprizei secunde, fanii din galeria echipei Universitatea Craiova au aruncat de la peluză cu câteva fumigene pe teren.





CFR Cluj: Arlauskis – Manea, Burcă, Boli, Camora – Itu (Petrila ’87), Hoban, Djokovic – Chipciu (Bordeianu ’82), Rondon, Costache (Omrani ’65). Antrenor: Dan Petrescu





Cartonaşe galbene: Martic ’41, Cosic '90 /Costache ’41, Chipciu ‘80

În minutul 65, a primit cartonaş galben şi Corneliu Papură.





Arbitri: Marcel Bîrsan – Ciprian Florin Danşa, Mihai Marius Marica – George Rădulescu; Observatori: Constantin Ştefan, Valentin Mateescu

"Veneam după un meci intens cu Sevilla, moralul jucătorilor nu era prea bun. Azi am avut nevoie de puţin noroc şi norocul a fost de partea noastră. Toţi jucătorii care au intrat au adus un plus şi sunt mulţumit de randamentul lor. Craiova are un lot foarte bun şi se va bate până la final. Regula cu înjumătăţirea punctelor nu mi se pare normală, muncim ca proştii şi ni se iau puncte","E îmbucurător că ne-am creat situaţii în faţa unei echipe care se apără supranumeric. Ce nu este bine este că nu am reuşit să înscriem. Am avut situaţii de poartă, dar ne-a lipsit şi şansa în seara asta. Dacă eram atenţi, puteam să înscriem minim un gol. Am reuşit să-i deschidem şi să-i punem în dificultate. Ivan este un jucător talentat şi cu siguranţă ne va ajuta. Cu toţii au făcut un meci bun. Am pus presiune mare pe CFR şi i-am pus în dificultate. Au arătat putere şi că pot să joace de la egal la egal cu orice adversar",Pigliacelli – Martic, Bălaşa (Tiago ’51), Cosic, Bancu – Nistor, Mateiu, Cicâldău – Mihăilă, Niţu (Koljic ’21), Ivan (Bărbuţ ’74).Corneliu Papură