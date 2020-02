​Liga 1: Gaz Metan Mediaș și Astra Giurgiu s-au calificat în play-off / FC Viitorul va evolua în play-out

Gaz Metan Mediaş a învins Dinamo, scor 1-0, şi a acumulat 43 de puncte, în timp ce Astra Giurgiu a remizat cu Sepsi OSK, scor 2-2, şi încheie sezonul regulat cu 42 de puncte.





FC Viitorul a încheiat la egalitate cu Academica Clinceni, scor 0-0, iar cu 40 de puncte la finalul sezonului regulat ocupă locul 7, care însă nu-i aduce calificarea în play-off.





În play-off mai sunt calificate echipele CFR Cluj, Universitatea Craiova, FCSB şi FC Botoşani, scrie News.ro.

"Undeva am făcut greşeli, asta este, de mâine o luăm de capăt, trebuie să muncim, să arătăm că suntem o echipă bună. Este ceva nou pentru noi că nu am intrat în play-off, de mâine o luăm de la zero. Anul ăsta am avut ghinion, dar asta este, aşa se scrie istoria în fotbal", a declarat Hagi la televiziunile care transmit Liga I.

vs Dinamo București 1-0 (Dumitru Cardoso '14)Astra Giurgiu vs Sepsi OSK 2-2 (Fatai '66, Alibec '68 pen. / Gal-Andrezly '28, Carnat '41)"Noi trebuie să luptăm, să alergăm, să jucăm bine. Avem nevoie de un mijlocaş pentru pasa finală. Cred că Gaz Metan merită să meargă în play-off, au acumulat mai multe puncte",“Nu sunt nici dezamăgit, nici fericit. Jumate-jumate. A fost încă un meci slab, mai ales în prima repriză, probabil este o chestie de moral. Echipa este aceeaşi, important este ca antrenorii să vad toţi jucătorii, inclusiv pe Fatai, să vadă că nu se poate să lipsească la un meci ca cel de la Sibiu, şi să facă echipa cum trebuie”,“Nu, nu ştiu în care presă a apărut. Nu e adevărat că Andone va fi demis”,“Acum aşteptăm să vină la vestiar patronul şi să ne dea banii, toţi banii pe are ni-i are de dat să îi idea. Trebuie să ne dea ce are de dat. Nu e nicio lună. Trebuie să ne dea ce a promis. Ne-a promis, o să dea”,Sursă foto: captură flashscore.ro